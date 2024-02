Tres partits sense guanyar i dues derrotes consecutives obliguen el Girona a reaccionar en la visita aquest dilluns del Rayo Vallecano (21 hores, DAZN). Míchel Sánchez, tècnic blanc-i-vermell, torna a la banqueta i recupera a Yan Couto, David López i Jastin, però continuarà sense tenir a Daley Blind ni els habituals Toni Villa i Joel Roca. La victòria del Barça ha situat els gironins en la tercera posició, que aquest cap de setmana han garantit la seva permanència a la categoria. El primer objectiu a principi de temporada d'un vestidor que somia acabar el curs en llocs de la Lliga de Campions, que ha monopolitzat el discurs de l'entrenador madrileny.

ESTAT DE LA PLANTILLA

"Blind continua amb molèsties i és baixa, com Toni Villa. La resta està bé. Hem recuperat David López i Jastin. Hem entrenat molt bé, però sabem que serà un partit complicat on haurem de donar la nostra millor versió. Espero l'ajuda de l'afició, que és clau per a nosaltres".

RAYO VALLECANO

"Desitgem guanyar i fer un bon partit, el més important és el rendiment. Si estem en la nostra millor versió, podem guanyar a qualsevol. El Rayo, i no només amb l'empat contra el Madrid, ha fet bones actuacions i té jugadors de nivell molt elevat. A casa, però, hem de fer un pas endavant, guanyar i continuar amunt en la taula, perquè volem estar en llocs Champions. El repte és guanyar molts partits. Sabem que ho hem fet molt bé, però queden tretze jornades i hem de continuar guanyant".

PERMANÈNCIA

"Espero que l'any que ve sigui millor i l'aconseguim abans. No ens hem d'aturar a mirar les coses que ja hem fet. Hem assolit la salvació i ser el millor Girona de la història en punts, però ens queden reptes al davant. Anar a Europa és un estímul per nosaltres i la Champions seria un somni. Volem mirar-ho a la cara, i crec que som capaços. En la nostra millor versió, crec que tenim nivell. Però si no, podem perdre amb qualsevol".

LA BAIXA D'ISI

"És un jugador important per ells, perquè amb Trejo fan dues mitjapuntes que combinen per dins i provoquen que el Rayo tingui possessió a camp rival. Isi no hi serà i no sé qui el suplirà, però si és De Frutos, és més de banda, atacant a la profunditat i més ràpid, o que jugui amb dos davanters o tres migcampistes. No sé quin Rayo ens trobarem, però serà difícil perquè té una gran plantilla".

CHAMPIONS

"En el partit a San Mamés vam demostrar personalitat i vam tenir el desafiament de superar la pressió amunt de l'Athletic. Per moments, vam fer-ho molt bé, arribant amb pilota a camp contrari. Però també en vam perdre alguna que ens va fer mal. Hem de continuar millorant i creient en nosaltres mateixos, i penso que la mentalitat ha de ser de Champions. Tothom ho té clar, i per això ho faig públic, perquè és l'objectiu natural per la posició on som. Pensava dir-ho després del Rayo, però ho vaig avançar perquè sembla que perdent estem malament".

PUNT D'INFLEXIÓ

"T'entenc, però perquè és el següent, no per res més. El Rayo ha fet molt bons partits i ha merescut més en les últimes jornades. Pressiona bé, té futbol, profunditat per banda, ataca amb dos-tres jugadors... Repeteixo, hem de donar la nostra millor versió. I crec que som capaços d'estar a la Champions, però si continuem fent una gran temporada. Si no, serà impossible. No tinc la sensació que ens juguem més que en altres partits, però necessitem guanyar perquè és el següent. I amb l'afició, que tots junts som forts".

POLS AL BARÇA

"Ja vaig dir que el nostre objectiu no és ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic. Després d'aquests tres equips, el següent pas és el nostre, perquè li traiem set punts a l'Athletic i un avantatge molt bo cap als altres. No sé on arribarem, però volem lluitar per la Champions. Si en els últims cinc-sis partits estem per més, ja ho veurem, però queda molt i ara el més important és tenir al cap la Champions".

PRESSIÓ

"Sí, en sentim, però és una pressió bona i la volem tenir. Ho he dit als jugadors, si no, no ho diria en veu alta. Podria dir que necessitem millorar i res més, però no. Necessitem pressió perquè estem preparats per lluitar per la Champions. Així ho hem de veure. Ho aconseguirem o no, però som capaços de fer-ho".

BORJA GARCIA

"És difícil per ell, perquè encara no està en la seva millor versió. Però és un jugador molt important per nosaltres, perquè quan ho està, ens dona una posició i una zona tres molt bona. Té control, assistència, veu el futbol d'una manera molt ràpida i bona, donant passades entre línies. És un jugador diferent, però necessito el millor Borja i encara li queda una mica més d'entrenament al cent per cent. Fa molt temps que no juga i no fa uns entrenaments continuats al cent per cent".

BANQUETA

"Per mi, tornar és el màxim. Però per l'equip no significa res, perquè s'ha competit bé. Potser contra el Madrid, que no vam ser agressius amb pilota, va ser diferent. Però jo sento que si no hi sóc, no ajudo als futbolistes. I l'equip va estar en bones mans, amb Salva Fúnez i la resta del cos tècnic, que són els millors. La gent que tinc al meu costat provoca que jo estigui bé".