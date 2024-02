El Girona aguanta la pressió. L’equip de Míchel s’ha posat entre cella i cella ser equip de Champions, així que farà el possible per aconseguir-ho. Per si algú se n’havia oblidat, arran de la ratxa amb un punt de nou, ahir els blanc-i-vermells es van encarregar de recordar-ho amb una victòria inapel·lable contra el Rayo Vallecano en una nit de pluja abundant a Montilivi (3-0).

«Volíem controlar el joc i la primera pressió del Rayo. Hem trobat bé l’home lliure, sobretot Èric i David López. Les pèrdues eren en profunditat i el Rayo no podia tenir transició, a part que hem defensat bé. Hem controlat el que volíem controlar. El gol ens ha donat tranquil·litat, mentre que l’expulsió ens ha calmat a nosaltres i els ha fet millors a ells controlant amb un home menys. Tot i així, hem pogut sortir de la pressió. Als espais som molt bons. Ha estat un partit molt difícil. Encara més marcar tres gols perquè treballa molt bé la defensa», va dir Míchel. El tècnic va assegurar que «me’n vaig satisfet»: «És una victòria merescuda, però difícil. Per mi hi ha hagut més igualtat que el que reflecteix el resultat». «La pressió és normal. Lluitar per entrar a la Champions és molt bonic. S’ha de valorar. Estem en un moment preciós i hem de gaudir-lo. El jugador ha d’estar en la seva millor versió amb alegria i qualitat en atac. Això ens ha portat fins aquí, no podem perdre-ho. No vull que als jugadors els pesin les cames. Hem de tenir clar que l’objectiu és la Champions i hem de treballar per això», va explicar. Sobre els jugadors, va dir que «Miguel ha estat increïble, reivindicant-se després de patir a Bilbao; Yangel ha estat el millor perquè ha estat en totes les posicions defensives; Èric i David han estat top; Savinho ha de fer el que ha fet al final des dels primers minuts». «No vull destacar ningú perquè tots tenen bona mentalitat. Es fan bons els uns als altres», va afegir. «Hem tingut el control del nostre atac i hem tingut el control. Hem tapat molt bé al Rayo. És molt important tenir capacitat de contenir el rival. I tornem a ser l’equip més golejador de la lliga», va concloure.