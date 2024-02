Qui li hauria dit a David López quan va fitxar pel Girona ara fa un parell d'estius que estava signant per un més que possible equip de la Lliga de Campions. L'ex de l'Espanyol té un paper rellevant dins de l'organigrama de Míchel. Imprescindible sempre que les lesions el respecten, ha mostrat la seva jerarquia i lideratge al terreny de joc des del primer minut que ha vestit la samarreta blanc-i-vermella, en aquell inoblidable retorn a Primera a Mestalla. "Després de dos mesos aturat, vaig tenir molt bones sensacions, tant pel que fa a escala personal com a col·lectiva. I això que hi havia molts factors en contra: feia molt fred i va caure la mundial. Vam guanyar, però hem de seguir, queden dotze jornades i arriba el tram més important", comenta el central català, que va reaparèixer dilluns contra el Rayo després de no jugar des del passat mes de desembre per una lesió.

"Per mi va ser inesperat ser titular, perquè no ho havíem parlat. Però en els entrenaments em sentia amb energia i dinàmic, no amb la sensació d'estar fora de forma. Molt pocs cops m'ha passat que m'estigui un mes pràcticament en el gimnàs i vull agrair als serveis mèdics el seu esforç per no haver notat la diferència, al camp. Hauré de vigilar i cuidar-me, però em vaig sentir bé", descriu López, el qual no ha pogut evitar respondre el polèmic tema de la sanció de quatre partits rebuda arran de les crítiques a l'àrbitre Ortiz Arias, on va assegurar que els insultava. "Com comprendreu, és un tema amb el qual haig d'anar amb compte amb el que dic i no em puc esplaiar gaire. Em va molestar moltíssim, em va portar molts mals de cap. Podia haver recorregut la sanció, però el més intel·ligent va ser passar pàgina i tancar-ho. Això sí, crec que tenia tota la raó del món".

Preguntat per la més que probable presència dels gironins a la Lliga de Campions l'any vinent ha dit que "sincerament, no li donem gaire importància a les estadístiques. Ens hem de mirar a nosaltres mateixos i continuar sent el Girona, perquè si no, no servirà de res. D'aquí a final de temporada el més normal del món serà fer números, però des del vestidor només hem de posar el focus en la nostra feina". López valora molt la manera de fer d'un equip que està impactant pel què i pel com. "Sóc molt de mirar-nos a nosaltres mateixos i m'aferro a les sensacions, més que als punts. Si mirem als altres, patirem i serem més dèbils. Tenim una manera de jugar i un entrenador que ens duu a donar-li importància a l'estil. El que volem és tenir constància fins a final de temporada. Esclar que els rivals influeixen si es deixen punts, però el com aconseguim els resultats no només serveix per al present, sinó per continuar creixent com a club".

És favorit, el Girona? "No, perquè si ho pensem amb tranquil·litat, et dona una mica de vertigen veure't amb cinquanta-nou punts allà amb el Madrid, Barça i Atlètic i que l'Athletic o el Betis no ens hagin ni atrapat. És surrealista. Tot i que tinguem una bona plantilla, si baixem un 15%, qualsevol ens pot passar per sobre. Serà un repte important, el fet de gestionar tot això". Renovat fins al 2026, reconeix que "m'alegra perquè significa que el projecte continua i serem forts", abans de concloure parlant de les sensacions que li van passar pel cap en el moment de lesionar-se contra el Betis. "Em va fer molta ràbia perquè era l'últim partit de l'any, que ja vaig decidir arriscar perquè tenia molèsties, però arribaven les vacances i podria recuperar bé. A més, acabava de renovar i el partit era molt atractiu, no me'l volia perdre. En cap moment vaig pensar que tindria una repercussió tan forta i si ho hagués sabut, m'hauria frenat. Va ser complicat no autoculpar-me mentalment, però ara queda com una experiència".