El president del Girona, Delfí Geli, ha admès la impossibilitat de retenir alguns jugadors la temporada que ve després de l'èxit de l'actual i davant les ofertes que rebran d'altres clubs, però ha valorat l'atractiu de l'equip en aquest moment a l'hora d'incorporar futbolistes. Geli ha acudit a la capital gironina a un fòrum sobre talent en l'àmbit del turisme, el TTM, després de demostrar la seva capacitat per captar-lo en l'àmbit futbolístic.

🏋️‍♂️ Treball de força pels joves! 👶 pic.twitter.com/x4stqB9yey — Girona FC (@GironaFC) 29 de febrero de 2024

El president del Girona ha reconegut obertament que "clubs amb més potencial econòmic" que el seu realitzaran ofertes davant de les quals no podran posar "ni la meitat" de diners. L'objectiu en aquesta situació és "seguir en la mateixa línia" que ha portat a l'èxit de l'actual campanya i ha afegit que, en tot cas, un futbolista que no vol estar en un equip "està restant, no sumant". "A un jugador amb possibilitats de millorar li has de donar la possibilitat que ho faci i tu, ser egoista en el sentit de treure rendiment i continuar apostant per talent", ha afegit.

A més, Delfí Geli dona per fet que hi haurà "jugadors que voldran venir" i ha posat com a exemple el defensa Daley Blind, "que podria haver anat a altres clubs amb ofertes econòmiques molt superiors, però va optar per una oferta esportiva". Geli ha advertit finalment de la necessitat de ser conscients que, per al Girona, "estar a primera és un èxit excepcional" i ha reconegut que l'any vinent serà "molt complicat per les expectatives".