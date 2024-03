Vilablareix aprova les obres dels dos primers camps d'entrenament del Girona

Per fi es comença a desencallar un pèl la construcció de la futura Ciutat Esportiva del Girona al Pla de la Massana de Vilablareix. La Junta de govern local, reunida aquest dijous, ha aprovat la construcció de dos camps de futbol, les obres dels quals començaran dilluns. Fa més d'un any que el club va anunciar la compra dels terrenys i va presentar un projecte que va deixar la boca oberta a tothom. La previsió indicava que les obres havien d'iniciar-se el segon semestre del 2023 i que la primera plantilla blanc-i-vermella s'instal·laria el mes de gener. La realitat, però, els ha dut la contrària; entre les protestes dels veïns i la lentitud de la paperassa, que ha fet impossible complir els terminis, obligant el club a adaptar-se a una situació diferent.

El principal maldecap que ha tingut sempre el Girona és que s'acceptés el «PAE (Pla Especial Urbanístic) en SNU (Sòl No Urbanitzable) per a la implantació d'una àrea esportiva». Aquest és el procediment que s'ha de dur a terme per a l'atorgament de llicències que permetin fer construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzables. Perquè els terrenys de la futura Ciutat Esportiva gironina, d'aproximadament 23 hectàrees i pels quals l'entitat pensa invertir uns 25 milions d'euros, han de passar de sòl rústic a equipaments o serveis. La Comissió d'Urbanisme de Girona ja va ajornar la decisió el passat mes d'octubre, però a finals de novembre va haver-hi fumata blanca, amb el vist-i-plau a la construcció dels dos primers camps. I aquest dijous ha sigut l'Ajuntament qui després de setmanes d'estudi, ha acabat donant també la seva conformitat, un cop els tècnics municipals s'hi han mostrat a favor. La direcció del projecte ha estat confiada a l’arquitecta Olga Felip, del reconegut despatx gironí Arquitecturia.

De fet, durant tot el procés, les queixes dels diferents grups ecologistes (Unió de Pagesos, l'Associació de Naturalistes de Girona i Salvem Vilablareix Rural), han posat els ulls en aquest punt, destacant que l'aprovació provisional que hi va haver en primera instància es va fer sense passar per exposició pública, després que s'incorporés un estudi d'alternatives. Van exigir que es repetís el procés, perquè no havien pogut ni veure ni estudiar els documents, mentre el Girona, en tot moment, ha defensat que ha actuat segons marca la llei i sense saltar-se cap tràmit administratiu. El cas està denunciat al síndic de greuges i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

L'aprovació de l'Ajuntament respecte als dos camps significa que, a partir de dilluns, es donarà el tret de sortida a la construcció de dos camps de gespa híbrida i la instal·lació de mòduls per a usos esportius amb els despatxos, el gimnàs i els vestidors per poder integrar als homes de Míchel, els segons classificats de Primera Divisió, que aviat podran deixar la Vinya, on estan de lloguer, i tenir casa pròpia d'una vegada per totes. Un pas molt important en la història del club, especialment per les generacions que vindran. Si es té en compte el calendari publicat pel club en primera instància (les obres començaven el setembre i s'acabaven al gener; és a dir, tenien una durada de cinc mesos), al juliol podrien estar llestos per desplaçar-s'hi durant la pretemporada que ve. El següent pas serà fer la petició formal a l'Ajuntament de Vilablareix i a Urbanisme de la Generalitat per a la construcció de la segona fase, que constarà de cinc camps més i tota la infraestructura necessària per acollir el futbol base, femení, Genuine i les oficines, que ja no seran a l'estadi de Montilivi, que també està pendent d'obres. L'endemà d'acabar la Lliga, el 27 de maig, les màquines també entraran a l'estadi per desmuntar les graderies retràctils de preferent i gol nord, i aixecar-ne d'obra nova. Serà un no parar per a un club que està entrant en una nova dimensió.