A Míchel, ni a ningú, li agrada perdre. De totes maneres, al tècnic madrileny no li costa reconèixer que el seu equip ha estat inferior o ha merescut perdre quan així ho creu convenient. Ho va fer al Bernabéu i també quan va reconèixer que en l'empat al camp del cuer Almeria, el més just hauria estat perdre. A Palma, Míchel no va veure que el Girona fos inferior ni es mereixés perdre contra el Mallorca. El gol de Copete, a la primera part, va decantar un partit «igualat» per al tècnic en què no va veure que el Mallorca «fos superior». «Hauríem pogut guanyar i també perdre. A la primera part no hem estat bé en la zona de tres quarts de camp ofensivament. Ells són un equip molt físic que guanyen molts duels i ens han fet patir en els contracops».

Per al tècnic, la derrota d'ahir no té res a veure amb la que va patir l'equip ara fa un mes aproximadament a la Copa del Rei. També a les altres dues consecutives encaixades a la Lliga al Santiago Bernabéu i San Mamés. «Totes són diferents. No hem estat inferiors. Al Bernabéu contra el Reial Madrid sí i a Bilbao al final hauríem pogut empatar. No veig que hi hagi mala dinàmica a fora de casa. A la primera volta guanyàvem molts partits i algun dia podíem haver aconseguit pitjor resultat. No estic trist per la sensació de l'equip, que hem competit bé. No hi ha hagut superiorat per part de cap equip», assegurava el tècnic.

El gol de Copete

Míchel va explicar que havia protestat el gol del Mallorca perquè des de la banqueta li havien indicat que havien estat mans. «M'han dit que eren amb molta seguretat. Per això em pensava que les xiularia. La targeta groga ha estat per protestar l'entrada a Savinho, que em feia la sensació que era mereixedora de targeta groga. Després hi ha hagut alguna jugada més que també podia haver estat targeta perquè tallaven contracops», afegia el tècnic madrileny que reconeixia que la targeta groga que va veure per protestar havia estat «merescuda».

Per acabar, Míchel va detallar que s'havia decantat per Solís al mig del camp pel seu físic i perquè és un jugador «de present» que aportarà molt a l'equip. «Ha fet un molt bon partit» va dir del colombià.