Un mal partit a Son Moix li va costar ahir els tres punts a un Girona que tenia l’oportunitat de retallar-li punts al Reial Madrid -es manté a set punts del líder- i ampliar el coixí de punts en la lluita per la Champions. El Mallorca va tancar una setmana idíl·lica, amb la classificació a la final de la Copa del Rei inclosa, gràcies a un gol polèmic de Copete per unes possibles mans a la primera part. Tot i així, els de Míchel van fer evident la baixada del llistó en les últimes setmanes i, per això, van encaixar la tercera derrota consecutiva fora de casa.

El conjunt blanc-i-vermell, que s’havia mostrat invencible a domicili fins el passat mes de febrer, quan va perdre davant el Madrid al Bernabéu, tampoc ha pogut sortir airós en els següents dos desplaçaments. Va caure a San Mamés i va tornar-ho a fer a Son Moix, on aquesta temporada ja va quedar-se sense les semifinals de la Copa per culpa d’un mal partit. Ahir va repetir la tònica en la tercera derrota en quatre partits. Costava reconèixer l’equip. El Girona s'encalla a Mallorca (1-0) «El Mallorca ha fet el seu partit, li hem regalat molts córners a la primera part i ha pogut marcar en una jugada amb dos rebots. L’equip ha tirat de caràcter, com als altres partits on hem pogut remuntar, però no ha estat suficient. El nostre objectiu és estar a Champions i lluitarem per quedar el més amunt possible», va dir Èric Garcia. El pròxim partit serà dissabte contra l’Osasuna a Montilivi, on, de moment, sí que van bé les coses.