L’Osasuna de Pamplona, rival aquest vespre del Girona FC, forma part d’un reduït grup d’equips que el conjunt gironí s’ha trobat al llarg d’aquests darrers anys, tant a Segona Divisió, com a les eliminatòries per pujar i també a la màxima categoria. De fet, aquest grupet el formen només cinc conjunts, l’esmentat Osasuna, l’Almeria, l’Elx, el Rayo Vallecano i l’Eibar.

Són cinc dels onze rivals que l’equip de Montilivi ha tingut en aquests cursos a les promocions d’ascens, on s’ha vist la cara amb un total de nou rivals, tot i haver disputat onze rondes. La diferència està que amb l’Almeria s’hi ha enfrontat tres vegades.

Parlant del rival d’avui, l’enfrontament definitiu per pujar jugat contra l’Osasuna la campanya 15/16 va ser dels que menys dubtes va deixar. Els navarresos varen ser superiors a l’anada jugada al Sadar, partit que es va cloure amb el resultat final de 2 a 1. També va ser superior a la tornada jugada a l’estadi gironí, on es varen tornar a imposar per 0-1. Ningú va posar en dubte que l’equip de Pamplona es va merèixer aquell ascens.

Curiosament, un cop el Girona FC es va estrenar a Primera divisió, no va poder coincidir amb l’equip navarrès en cap dels dos primers exercicis a la màxima categoria, ja que els de Pamplona havien baixat a Segona. Si que ja es varen veure les cares la temporada passada, amb empat a un gol a Montilivi i victòria de l’equip vermell al Sadar en aquell darrer partit on els dos conjunts es jugaven en els darrers noranta minuts de lliga, qui aniria a Europa en l’actual temporada.

Cal recordar que posats en el curs actual, la visita al camp de l’Osasuna es va saldar amb un espectacular 2-4, en el que ha estat una de les golejades signades aquest any per l’equip de Míchel.

Més enllà de l’Osasuna, i tornant als equips amb qui el Girona FC s’ha jugat l’ascens i després s’hi ha vist les cares a Primera, un d’ells ha estat l’Almeria que va ser un dels dos primers rivals, l’altra va ser l’Alcorcón, en unes eliminatòries d’ascens, en aquest cas les jugades la campanya 12/13, amb Rubi a la banqueta. Després d’això la sort d’andalusos i gironines a la màxima categoria ha estat ben dispar.

Igual que ho ha estat per Elx i Eibar, ara tots dos a Segona divisió. La diferència es que mentre a l’Eibar se’l va guanyar fa dos cursos camí de l’ascens, finalment assolit a Tenerife; l’Elx havia deixat els gironins sense aquest premi en la temporada 19/20. Va ser en aquella recordada eliminatòria de molt poc futbol i empat a zero en l’anada disputada a terres il·licitanes i victòria visitant a Montilivi amb el recordat gol de Pere Milla, ja en el descompte del partit. El mateix matx on Stuani va ser expulsat en el minut 60.

Els ja esmentats Alcorcón i Tenerife, a més del Saragossa i el Còrdova son els altres equips amb qui els gironins han disputat eliminatòries d’ascens. Com ha quedat dit, amb cap d’aquests cinc hi ha coincidit a Primera, cosa que avui si tornarà a fer amb l’Osasuna. Un rival sempre simpàtic i que pràctica bon futbol.