A Montilivi és una altra història. Una història alegre, divertida i engrescadora d'un Girona que s'hi manté intractable. Aquesta nit ho ha tornat a demostrar en un partit notable que Portu ha obert a la primera part, però que ha calgut esperar fins ben bé al final perquè Savinho acabés amb el patiment amb un segon gol de bandera. I això que, el partit es podia haver desencallat molt abans si Busquets Ferrer, i Del Cerro Grande, des del VAR no hi haguessin posat de la seva part. L'àrbitre no ha xiulat un clar penal a Savinho i després li ha anul·lat un gol per una falta prèvia de Stuani. Al final, rabiós, el brasiler s'ha tret l'espina per sentenciar i deixar els tres punts a Montilivi. Feina feta i tres punts més al sarró pel camí del somni de la Champions.

Un cop disponibles del tot David López i Blind, cap dubte ha tingut Míchel a l'hora de recuperar la línia defensiva que tan bé havia funcionat, amb Èric Garcia per la dreta i Miguel Gutiérrez a l'esquerra. La resta de l'equip va ser el mateix de Palma amb el canvi de Portu per Solís, la qual cosa ha fet endarrerir la posició a Iván Martín. A davant un Osasuna a l'alça que es presentava amb una línia de cinc al darrere i un mig del camp molt físic. Feia tota la pinta que seria un partit dur de rosegar on caldria picar molta pedra i, sobretot, retrobar la versió de l'equip oblidada darrerament, sobretot, fora de casa. Amb l'escalf de Montilivi havia de ser més fàcil. I així seria. En una de les primeres possessions llargues de l'equip, Tsygankov va deixar sol dins l'àrea Portu perquè obrís la llauna amb una rematada creuada que ha superat Sergio Herrera. Un gol, en què hi han participat tots els jugadors tret de Dovbyk, que reflecteix de la millor manera la filosofia del Girona de Míchel.

No podia començar millor el partit. El gol era un premi per a un Girona notable amb la pilota, valent i que trepitjava àrea amb perill. La presència d'Eric Garcia al lateral dret feia que l'equip jugués molta estona amb tres perquè Miguel Gutiérrez participés en atac com feia temps que no ho feia. Amb més ganes que mai de marcar, Dovbyk s'oferia i es movia a la recerca de caçar alguna de les passades marca de la casa de Tsygankov. Entre Catena, Herrando i Unai García li farien passar una mala primera part. En defensa, es patia poc, però amb pilotes penjades a l'olla, l'Osasuna creava perill. Així Budimir ha clavat un parell d'ensurts en accions en què va guanyar el duel a Blind. Res, només va ser això.

El Girona va recuperar l'alegria només començar la represa. Així, Dovbyk perdonaria el primer amb una rematada desviada amb l'esquerra. El segon avís seria de Blind que, després de fer malabarismes dins l'àrea petita veuria com un defensa li neutralitzava el xut. El Girona volia el gol de la tranquil·litat i el cercava amb insistència. Així, Montilivi s'encendria després que Busquet Ferrer no xiulés un penal clar de Catena a Savinho. El brasiler se'n feia creus com els més d'onze mil espectadors que han desafiat la pluja. Eren els millors minuts d'un Girona que veuria com Sergio Herrera feia una aturada estratosfèrica a un cop de cap de Dovbyk.

El segon gol no arribava. Míchel ha decidit que era el moment de Stuani. L'uruguaià, només entrar, va tenir a les botes la sentència, però incomprensiblement ha enviat la pilota als núvols. El Girona s'estava cruspint l'Osasuna. El marcador, tanmateix, no s'eixamplava. Savinho tornaria a veure com Busquets Ferrer li feia la guitza anul·lant-li un gol per falta prèvia de Stuani. Això va enxirinar-lo i treure el dimoni entremaliat que duu a dins. A la tercera, no va perdonar. Després d'una assistència d'Aleix Garcia, el brasiler ha fulminat Herrera amb un xut precís amb l'exterior de la dreta. S'acabava el patiment i començava la festa. Entre onada i onada, Couto ha estat a punt de fer el tercer. La feina ja estava feta.

