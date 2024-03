Quin contrast, la felicitat i la tristesa. Per un costat, la cara de Jastin, el jove del planter que va enamorar en la pretemporada, i que va fer el seu debut oficial amb el Girona i a la Primera Divisió, en el temps de descompte. Per l'altre, la creu de Viktor Tsygankov, que es va asseure a terra a l'hora de partit i va demanar el canvi. No tenia bona pinta, el tema. Tant de bo no sigui gran cosa.

El Girona es cruspeix l'Osasuna i continua amb pas ferm (2-0) Les bones actuacions de Jastin a l'estiu van provocar que Míchel comptés amb ell com un més, pràcticament. Però fins ahir no va poder estrenar-se. L'extrem va ser operat a principis d'octubre del turmell dret, fixant un període de recuperació entre els quatre i els cinc mesos. Una pena, perquè apuntava maneres. De fet, davant l'interès de molts clubs, l'entitat gironina, en un moviment perfecte de la direcció esportiva, va avançar-se lligant la seva renovació fins al 2027. Jastin havia anat tres cops convocat amb el Girona, fins ahir. Contra el Granada el setembre, contra el Rayo el febrer i a Mallorca la setmana passada. I què dir de Tsygankov? No estava per bromes, després de sentir un dolor que el va obligar a fer repòs. Va xocar el genoll dret contra el de Mojica, va tornar-ho a intentar, però no podia. Les proves determinaran si la cosa és greu, o no. Abans de marxar, havia donat la seva quarta assistència del curs.