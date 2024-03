Una setmana més i la diferència del Girona respecte al Reial Madrid, el líder, i l'Athletic Club, cinquè i primer equip que disputaria l'Europa League, es manté. Els blancs van apallissar sense pietat el Celta (4-0), també amb una dosi de polèmica, per una nova agressió de Vinícius. Els gols del mateix davanter brasiler, dos en pròpia del porter Guaita i Carlos Domínguez i un d'Arda Guler van allunyar els blancs a set punts, una distància massa gran.

Per la seva part, l'Athletic no va fallar en la seva visita a Las Palmas (0-2). En va fer prou amb el gol de Guruzeta en la primera part i un en pròpia de Saúl Coco a la segona. Els homes de Míchel, segons, tenen nou punts d'avantatge sobre els d'Ernesto Valverde, quan en queden trenta per disputar.

Amb qui sí que ha tret un petit pessic el Girona és amb l'Atlètic, que va perdre a Cadis. Perquè el Barça, tercer, va guanyar divendres el Mallorca i continua a un punt. Els de Simeone, en canvi, són a set, tan sols dos punts per sobre de l'Athletic, en la quarta posició. Es dona per bo, tot plegat.