Míchel Sánchez: "No em preocupa gens que Dovbyk no marqui"

Dissabte, el Girona intentarà mantenir el seu bon to en el complicat desplaçament a Getafe. L'entrenador blanc-i-vermell, Míchel Sánchez, manté l'optimisme amb la progressió d'un equip que encara no sap si podrà disposar de Tsygankov i un altre dels titulars indiscutibles que està tocat (Miguel Gutiérrez), intentarà obtenir un resultat positiu que li permeti garantir, una jornada més i abans de l'aturada per seleccions, el segon lloc. Perquè això significarà que la Lliga de Campions, de la qual es disposa d'un marge de nou punts respecte a l'Athletic, estarà una mica més a prop.

TSYGANKOV

"Viktor té molèsties al genoll i és dubte, demà veurem si pot entrenar i decidirem. Un altre jugador té molèsties i també estem pendents (Miguel Gutiérrez). Però, com sempre, l'equip està preparat. Hi ha les baixes de Yangel, Borja, Villa, Artero i Joel Roca".

VICTÒRIA

"És molt important, perquè estem en una bona posició. Treballar com a segons, sempre és millor. Hi ha futbolistes que marxaran amb la selecció i després ja pensarem en les ultimes nou jornades. Guanyar és un repte que tenim al cap, dissabte".

DEFENSA

"Totes les baixes són importants, però sempre he defensat que tenim una plantilla molt bona. Venim de fer un bon partit contra un equip top com l'Osasuna. Però hem d'anar partit a partit. Bordalás provoca que els seus futbolistes siguin molt competitius, miren molt a dalt, amb pilota i sense, i necessitarem jugar ràpidament. Ells pressionen bé. Ara mateix, Grenwood té molta llibertat i està fent una temporada increïble. Haurem d'intentar que mirin a la seva porteria i no la nostra, i no és fàcil. Hem d'imposar el nostre estil".

ARNAU I VALERY

"Estan entrenant bé, però només en poden jugar onze. Són importants per mi. Vosaltres no esteu en el dia a dia, que és el moment més rellevant. Si veiés algun problema, ja hauria parlat amb ells. Però no és així. L'equip està segon, ho estem fent bé. Si juga Valery, haig de treure Tsygankov o Savio, i parlem de jugadors importants. També hi ha Pablo Torre, Solís, Juanpe... Tots formen part del Girona i han fet coses molt bones per l'equip, especialment en el dia a dia, que és quan s'ha d'estar al cent per cent".

DINÀMICA

"Hem de continuar en la mateixa direcció. Estem per sobre del Barça i l'Atlètic de Madrid, que estan als quarts de final de la Champions. Hem de pensar sobre això. Portem seixanta-dos punts, anem segons. Si algú té dubtes d'aquest equip... Barça i Atlètic s'han carregat al Nàpols i l'Inter, i nosaltres estem per damunt. És complicat d'assimilar, i volem fer història a finals de temporada".

CALENDARI

"Arribem molt bé al tram final, estem preparats per fer-ho bé. Tinc molta seguretat, perquè veig als jugadors al cent per cent. Tot està molt igualat i necessitem fer les coses bé, però estic tranquil. Si mantenim la nostra millor versió, estarem a prop de jugar la Champions. Sentim molta confiança de la idea i el joc que practiquem".

DOVBYK

"Em preocuparia si no féssim ocasions, però n'estem fent. Ell sap que l'equip ha d'arribar a dalt perquè qualsevol jugador pugui finalitzar. No som els màxims golejadors del campionat, però per un gol contra Vinicius, Bellingham, Joselu, Rodrygo... Ens comparem amb els millors equips del món. Va fer una feina fantàstica, contra l'Osasuna. Ens va fer respirar. No em preocupa gens, gens, que no marqui".

BORDALÁS

"Està on està per mèrits propis i ha fet el Getafe a la seva mida. A casa són més forts que a fora, i són agressius en segones jugades i pressió. Haurem de tenir una capacitat tècnica brutal per imposar-nos i jugar de cares. Només així podrem guanyar el partit".

MÉS QUE TRES PUNTS?

"Hem de pensar en nosaltres i prou. Si guanyem els deu partits, jugarem la Champions segur. És cert que quan dos rivals s'enfronten entre ells es deixen punts, però el més important és guanyar a Getafe i no serà fàcil".

LA LLIGA DELS GRANS

"No estem per lluitar per la Lliga: Madrid, Barça i Atlètic poden guanyar els deu partits sense cap problema i per a nosaltres, aquesta exigència és molt complicada. Però anem partit a partit i veiem on estarem quan quedin cinc jornades. En principi, l'objectiu és lluitar per la Champions, on hi ha cinc equips que es juguen quatre llocs. El sisè ja està molt lluny, encara que no estigui descartat del tot. Espero que una de les places sigui per nosaltres".