«Ens prenem el partit a Getafe com una final»

Aleix Garcia ha descrit el partit d'aquest dissabte a Getafe com «una final», tenint en compte que diumenge l'Atlètic de Madrid i el Barça s'enfrontaran en un duel directe per la lluita per la Champions. El migcampista del Girona ha sigut el gran protagonista en la presentació de la 22a edició del torneig de futbol base MICFootball, del qual n'és un dels padrins.

«Encara queden molts punts per jugar, i guanyar a Getafe no ens donaria la plaça de Champions, però ens prenem el partit com una final perquè hi ha un enfrontament entre l’Atlètic de Madrid i el Barça i l’Athletic Club també té una jornada complicada. Volem prendre’ns cada partit com una final i treure els tres punts, sabent que encara queda molta lliga», ha dit.

Sobre el proper rival dels de Míchel, Aleix Garcia ha comentat que «el Getafe té el seu joc, que li funciona»: «Ho està fent bé aquesta temporada. Ens esperem un partit amb molts duels, però hem demostrat durant la temporada, exceptuant les darreres tres derrotes a fora, que podem fer bons partits lluny de Montilivi. Ens veiem capaços de guanyar a Getafe».

Precisament, s'ha referit a la mala ratxa com a visitant que arrossega l’equip: «Les derrotes han sigut qüestió de mentalitat. Abans, també havíem anat a camps complicats i ho havíem tret. Hem de donar el cent per cent dissabte perquè després tindrem dues setmanes de descans». El tècnic els incita a millorar: «Sempre hem de tenir pressió perquè no volem relaxar-nos. Estem fent una gran temporada i, segurament, per recordar, però queda molta lliga i volem rematar-la de la millor manera. Venim d’uns resultats que no esperàvem a fora de casa i, per això, volem tornar amb els tres punts de Getafe».

Aleix Garcia ha reconegut que «no classificar-nos a la Champions seria un cop molt dur»: «Portem tota la temporada estant a les places que hi donen accés i ho tenim encarrilat. Hem de fer l’últim esforç. No pensem encara en el final de temporada, sinó en dissabte davant el Getafe. Després, descansarem dues setmanes fins al pròxim partit contra el Betis». Tot, sense despenjar-se del líder: «Volem estar el més a prop possible del Madrid. Sabem que guanyar la lliga és molt difícil, però si ens mantenim a prop arribarem, segurament, als últims partits amb possibilitats».

«Crec que ningú hauria pensat que el Girona pogués estar segon a aquestes alçades de la lliga. Som un equip que ens hem posat en la lluita per la Champions i, per això, serà més complicat entrar-hi. Estem aquí per mèrits propis. No volem desaprofitar cap oportunitat per mantenir-nos a dalt», ha afegit.

El migcampista del Girona va jugar al MIC de petit, quan era jugador del Vila-real. Els seus records van ser més aviat «dolents» perquè «vaig perdre les dues finals del torneig: una Andorra, fallant a sobre l’últim penal contra l’Espanyol, i l’altra a Palamós». No obstant això, va assegurar que «va ser una gran experiència amb una setmana plena de partits».

El MIC torna aquesta Setmana Santa a les comarques gironines, del 27 al 31 de març, amb més de 1.000 partits repartits en 40 municipis de la província. Enguany hi haurà una participació rècord amb 412 equips i més camps que mai (56).