Tsygankov ja és amb Ucraïna

Viktor Tsygankov no ha estat aquesta tarda a Getafe amb el Girona per culpa de le'squinç al genoll que es va fer en la darrera jornada davant l'Osasuna a Montilivi. L'ucraïnès s'ha incorporat a la concentració que la seva selecció fa a Marbella per preparar el partit decisiu de semifinals de la repesca per ser a l'Eurocopa contra Bòsnia. Míchel n'ha parlat al final del partit. "Durant la setmana ho ha intentat, no estava còmode. Evidentment, cada dia que passi anirà a millor, cal veure si... no sé quan juga la selecció, però és un jugador que estem obligats a deixar-lo anar perquè el vegin els serveis mèdics. Aquí decidiran si està per a jugar, si no, com se sent ell, com entrena... No gaire més. És un esquinç de genoll. És molt dolorós i avui no estava per jugar, durant la setmana no estava gens còmode i res més. És un jugador cent per cent fiable i lleial a nosaltres, no hi ha cap mena de dubte amb ell".

D'altra banda, Jastin Garcia ha estat convocat per la selecció portuguesa sub20.

--