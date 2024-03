La sequera golejadora a fora impedeix al Girona treure res positiu dels desplaçaments

El Girona cada vegada té més assumit que per fer història i jugar la Champions la temporada que ve, haurà de mantenir-se invencible a Montilivi. Sobretot, tenint en compte que des del passat més de febrer les coses no li van gens bé com a visitant. La derrota del passat dissabte a Getafe (1-0) va suposar la quarta consecutiva d’un equip que arrasava allà on anava i que no havia perdut mai a domicili. El motiu d’aquest canvi tan brusc? La sequera golejadora. I és que els de Míchel s’han quedat sense veure porteria en tres dels quatre partits que han perdut a fora, impedint treure res positiu dels desplaçaments.

Tot va començar al Santiago Bernabéu davant el Reial Madrid (4-0), el qual, precisament, és l’únic conjunt que ha estat capaç de vèncer els gironins a Montilivi (0-3). El Girona va encaixar una dura derrota en un duel pel liderat i va haver d’acceptar, sense resignar-se, que la seva lluita no era per la Lliga sinó per la Champions. El premi tampoc estava gens malament.

En el següent desplaçament a Bilbao, que també era molt exigent, els de Míchel van tenir opcions de tornar de San Mamés amb algun punt més, però els gols de Tsygankov i Èric Garcia no van ser suficients per igualar les tres dianes de l’Athletic (3-2). Tot i que la patacada va ser després. Els blanc-i-vermells, que ja havien patit com el Mallorca els deixava sense Copa del Rei, van tornar a caure davant els d’Aguirre a Son Moix (1-0). Una mala dinàmica que es va allargar dissabte passat al Coliseum davant el Getafe (1-0).

Cap dels jugadors va marcar en tres de les quatre derrotes seguides a la Lliga, fent evident el mal moment que travessa Dovbyk amb el gol. El davanter ucraïnès no veu porteria des del hat-trick que va fer al Sevilla a finals de gener (5-1). En total, han estat set jornades sense marcar -es va perdre la visita de la Reial Societat (0-0) per lesió-. És la pitjor ratxa des que és jugador del Girona, on, com a màxim, s’havia estat quatre jornades sense marcar.

Després de la derrota a Getafe, Míchel va treure cap possible càrrega a Dovbyk. «No té cap problema. És l’equip qui falla, igual que falla cometent un error defensiu perquè ens marquin. Tots viatgem junts. En global, hem fet un bon partit. Hem vingut amb la intenció de guanyar i hem merescut, fins i tot, l’empat», va dir l’entrenador.

Malgrat tot, el Girona continua a dalt de tot del rànquing i és el tercer millor visitant per darrere del Madrid i el Barça. Els de Míchel han sumat 27 punts a domicili, després d’haver aconseguit vuit victòries i tres empats i haver encaixat les últimes quatre derrotes. El pròxim partit a fora pot ser determinant per a la Champions amb la visita al Metropolitano el pròxim dissabte 13 d’abril (14:00 h).