Tsygankov no jugarà amb Ucraïna

Viktor Tsygankov no jugarà avui el decisiu partit d'Ucraïna a Bòsnia de repesca per ser a l'Eurocopa. El migcampista es va fer un esquinç al lateral intern del genoll contra l'Osasuna i es va perdre el partit al camp del Getafe. Tot i això, es va incorporar a la concentració de la selecció, on els serveis mèdics l'han descartat pel partit d'avui. Si Ucraïna guanya es classificarà per a la final de la repesca, que jugarà contra Islàndia o Israel dimarts, i caldrà veure si Tsygankov està en condicions de jugar. Dovbyk sí que forma part de la llista final de convocats d'Ucraïna pel duel d'avui.