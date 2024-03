Gil Manzano arbitrarà el Girona - Betis

L'extremeny Jesús Gil Manzano, que no dirigia cap partit de LaLiga EA Sports des del polèmic final del partit València-Reial Madrid, ha tornat a ser designat per arbitrar aquest diumenge el Girona-Betis.

El passat 2 de març, Gil Manzano va xiular el final del partit a Mestalla en el moment en el qual el Reial Madrid culminava una acció ofensiva que va acabar amb gol de Jude Bellingham i que hagués significat el 2-3 a favor de l'equip de Carlo Ancelotti.

Després d'aquella jornada, l'extremeny no va ser designat ni com a àrbitre principal ni com VAR en les dues següents dates del campionat espanyol.

Tornarà per tant a l'acció aquest diumenge en l'estadi Montilivi, en un partit molt important en la lluita per Europa entre Girona i Betis que començarà a les 16.15 hores.