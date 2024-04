El valor de lluitar fins al final per aconseguir el premi dels tres punts

Montilivi va embogir. Gairebé tothom ja havia assumit que els de Míchel sumarien un empat, després que s’haguessin avançat fins a dues vegades al marcador, quan Stuani va desfermar l’eufòria amb un gol al minut 92 per deixar la victòria a casa. El caràcter competitiu del conjunt blanc-i-vermell, que mai es dona per vençut i acostuma a lluitar sempre fins al final, li ha permès aconseguir tres triomfs en el temps afegit al llarg d’aquesta temporada. Totes han estat al costat de l’afició. Abans de guanyar al Betis (3-2), els gironins ja s’havien imposat a l’Atlètic de Madrid (4-3) i al Celta (1-0) en el descompte.

En un partit importantíssim en la lluita per Europa, el Betis va frustrar dues vegades al Girona. Willian José va igualar cadascun dels dos gols que va marcar Dovbyk, aprofitant els errors defensius dels locals, però el davanter brasiler no va poder fer res amb el que va marcar Stuani al minut 92. No hi va ser a temps, com tampoc cap dels seus companys bètics.

D’aquesta manera, el Girona va repetir una de les gestes més emocionants que ha fet aquest curs. En el descompte, els de Míchel també s’han imposat a l’Atlètic de Madrid amb un gol d’Iván Martín al minut 91 per deixar en un no res el hat-trick de Morata a Montilivi; i al Celta amb una diana de Yangel Herrera al minut 91 per decidir un duel que fins aleshores es determinava per l’absència de gols.

Aquests són els resultats més destacats, però la veritat és que el Girona és tot un expert en aconseguir els tres punts en el tram final dels encontres. A les victòries en el temps afegit contra el Betis, Atlètic de Madrid i Celta, cal afegir-hi les que ha aconseguit als últims deu minuts de partit. Així doncs, els gironins s’han imposat al València (2-1) -en aquest cas un doblet d’Stuani, marcant als minuts 82 i 88, va servir per capgriar un 0-1 en contra-; a l’Osasuna (2-4) -les dianes de Tsygankov, al minut 80, i d’Aleix Garcia, al 90, van permetre desfer l’empat 2-2 a El Sadar-; i al Las Palmas (1-0) -gràcies a un gol solitari de Portu al minut 88-.

Set gols en l’afegit

Els triomfs en el temps afegit són conseqüència de la capacitat que té el Girona per fer gols a tot hora. En total, els de Míchel han marcat aquesta temporada set gols en el descompte. A part de les dianes que han servit per sumar els tres punts contra el Betis, Atlètic de Madrid i Celta, també han vist porteria, amb el partit ja decidit, Savinho, amb dos gols al minut 91 i 95 contra el Rayo Vallecano (3-0); Stuani, al minut 95 davant el Barça (2-4); i Aleix Garcia, al minut 90 davant l’Osasuna (2-4).

Al Girona, ningú perd l’esperança de poder guanyar fins que l’àrbitre hagi xiulat el final del partit.

