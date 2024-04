El Girona pot aconseguir matemàticament el bitllet a Europa amb un punt al Metropolitano

Amb la victòria de diumenge passat contra el Betis a Montilivi (3-2), el Girona va posar mig peu a la Champions League de la temporada que ve. Una mica més per als aficionats més optimistes o només quatre dits per als que encara consideren que queda molt de camí per fer. En aquest sentit, tant Míchel com els jugadors blanc-i-vermells sempre recorden que fins que no sigui al sac i ben lligat no es pot dir blat. Per tant, a manca de vuit jornades, és a dir, vint-i-quatre punts en joc, i un coixí de nou punts, encara no està fet. Encarrilat sí, però fet, fet, encara no. El que sí que és a tocar i que fins i tot crema és la classificació matemàtica per disputar competició europea el curs que ve. La cosa està tan calenta que fins i tot la jornada que ve al camp de l’Atlètic de Madrid podria ser matemàtica. Sí, sí. El tren al qual no va pujar el Girona la temporada passada en la darrera jornada al camp de l’Osasuna i que semblava que no hauria de tornar, torna a passar i enguany l’equip el pot agafar amb molts partits d’antelació. Anem a pams. Perquè el Girona celebri la classificació matemàtica per Europa, és a dir, s’asseguri una plaça, com a mínim, a la Conference League, caldrien un seguit de condicionants. El primer de tots, que l’Athletic Club guanyi la final de la Copa del Rei dissabte contra el Mallorca. Si això passa, i els bascos acaben entre els sis primers classificats, la setena posició seria de Conference League. Ara mateix, el setè lloc és per al Betis que, amb quaranta-dos punts, és a vint-i-tres, més l’average, de distància del Girona quan només en queden vint-i-quatre en joc. Rere el Betis, hi ha el València, amb quaranta-un punts, vint-i-quatre menys que els gironins, la qual cosa els deixa amb mínimes esperances d’atrapar els gironins. Per tant, en la següent jornada, si els de Míchel puntuen seran inabastables per a Betis i València i es garantiran un lloc a Europa.

El sisè o el setè

Aquesta temporada la Lliga té quatre places de Champions per als quatre primers, dues d’Europa League per al cinquè i el campió de Copa i una altra de Conference per al sisè. Que l’Athletic pugui ser campió i ocupar una de les sis primeres posicions -encara que acabi a la Champions- faria córrer un lloc cada premi per la qual cosa el cinquè i el sisè anirien a Europa League i el setè, a Conference. És aquest el context on el Girona fa els números.

L’aturada de la competició per la disputa de la final de la Copa del Rei dissabte estronca un xic els ànims amb què els seguidors del Girona van començar la setmana. La pujada d’adrenalina que va suposar el 3-2 d’Stuani en l’afegit contra el Betis va esvair dubtes i confirmar que la Champions és ben a prop. L’equip treballarà fins dijous i llavors gaudirà de tres dies de vacances. A partir d’aquí, la plantilla tornarà a la feina dilluns entrant per començar a preparar la visita al Metropolitano d’una jornada que obrirà divendres el duel entre el Betis i el Celta. Això farà que el Girona, que juga dissabte al migdia (14:00), salti a la gespa del Metropolitano sabent el resultat del Betis. Si els andalusos guanyen, caldrà un punt a Madrid per assegurar el bitllet a Europa. Per contra, si empaten o perden, el Girona amb un punt ho tindria perquè eliminaria també de l’equació el València, que juga dilluns al camp de l’Osasuna. En cas de derrota dels gironins i victòria bètica, la distància seria de vint punts i caldria esperar una jornada més i veure si el València també retalla.

Dovbyk i Couto celebren un dels gols de l'ucraïnès contra el Betis / Aniol Resclosa

Arribats fins aquí i segurament a més d’un lector amb fum sortint-li del cap, cal recordar que tots aquests càlculs només seran vàlids si l’Athletic guanya la Copa. Si dissabte qui somriu és el Mallorca, la setena plaça no donarà accés a la Conference League i el darrer bitllet a Europa serà per al sisè lloc. Això farà que el Girona encara hagi de pedalar un xic més per assegurar-se l’estrena continental. Ara mateix, la diferència amb el sisè, la Reial Societat, és de setze punts.

El paper dels equips de la Lliga a la Champions podria alterar lleugerament el repartiment dels bitllets a Europa del curs que ve. És complicat perquè ja no queda cap equip espanyol viu ni a Europa League ni la Conference League, però si Barça, Madrid i Atlètic arriben molt lluny a la competició no es podria descartar. En aquest sentit, també cal tenir el compte que la Champions la puguin guanyar el Barça o l’Atlètic i que acabin cinquè o fora de les primeres quatre posicions a la Lliga. Això faria que els quatre primers i el campió tinguessin bitllet per a la Champions, el sisè i el campió de Copa anirien a l’Europa League i el setè a la Conference.

En tot cas, el bitllet cap a Europa del Girona sembla que ha de caure pel seu propi pes. Amb tant d’avantatge i poques jornades per eixugar-lo, el desgavell hauria de ser històric perquè la cosa no acabés bé. Per garantir-se el de la Champions, encara falta picar pedra. El calendari que l’espera el Girona és Atlètic, Las Palmas, Alabès i València a fora de casa i Cadis, Barça, Vila-real i Granada a Montilivi.

Barrios, sancionat

Mentrestant, el Girona ja sap que l’Atlètic no podrà comptar per al partit amb el migcampista Pablo Barrios. El matalasser va veure la cinquena groga abans-d’ahir en la victòria al camp del Vila-real (1-2) i serà baixa per sanció.