Tot venut per veure el Girona-Cadis

La trajectòria excel·lent ha multiplicat exponencialment la fal·lera pel Girona aquesta temporada. Moure’s entre els primers llocs de la classificació i lluitar des del principi de curs per un bitllet per la Champions League és molt llaminer per a l’afició, que somia amb fites inimaginables fa pocs mesos. En aquest sentit, el club ha anunciat avui que en el següent partit de Lliga a Montilivi, contra el Cadis el dissabte dia 20 al vespre (21:00), ja no queden entrades a la venda. És a dir, una vegada més i ja en són nou aquesta temporada, el Girona penja el cartell de tot venut. No serà l’última perquè el següent equip que visitarà l’estadi serà el FC Barcelona, el cap de setmana del 4-5 de maig i, les entrades, és de preveure, que s’exhaureixin en un tres i no res. Contra el Cadis només resten entrades VIP i les que els abonats alliberin.

El partit contra el Cadis, doncs, s’afegeix a les visites de València, Reial Madrid i Athletic Club i en tots -tret del del Rayo de Copa- els duels d’aquest 2024: Atlètic de Madrid, Sevilla, Reial Societat i Rayo VallecanoOsasuna i Betis. És a dir, en nou dels quinze partits jugats fins ara a Montilivi, les entrades s’han esgotat. La visita del Barçaaugmentarà la xifra a deu i caldrà veure si amb els duels contra Vila-real i Granada s’arriba a la dotzena.