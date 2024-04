Quatre porters al Cívitas

Pobre del porter que defensa els tres pals del Girona al Cívitas Metropolitano, perquè l'any següent no repeteix d'inici. En tres visites en Lliga a l'Atlètic de Madrid, el conjunt gironí ha utilitzat tres porters diferents en l'onze inicial. I en seran quatre si no passa res anormal durant la setmana, ja que Gazzaniga no és un d'ells. Es va estrenar Bounou, el va seguir Gorka, i l'any passat va jugar Juan Carlos.

Eliminada la Copa d'aquesta fórmula, els gironins han obtingut un empat i dues derrotes en els seus desplaçaments. L'empat, aquest any, li val per assegurar-se que el seu rival no li retalla punts en el repte d'assolir un lloc en la Lliga de Campions -són tercer i quart, amb set punts de diferència-, i també per confirmar, després de la victòria de l'Athletic en la final contra el Mallorca, la presència en competicions europees. Com a mínim, la Conference League seria oficial.

En l'alineació de Míchel, hi serà segur Paulo Gazzaniga, el porter argentí que s'ha tornat indiscutible des que li va pispar la titularitat a Juan Carlos la temporada passada. El porter castellà, de fet, va ser protagonista amb una acció negativa en l'última visita: un 2-1 on Riquelme, ja de retorn amb els matalassers, va marcar el gol del Girona. Juan Carlos va regalar el segon gol a Correa, tan sols començar la segona part.

Una lesió en el debut

En l'estrena com a visitant a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, l'escollit per Pablo Machín va ser Yassine Bounou, que es va lesionar i va haver de ser canviat per Gorka Iraizoz. El marroquí, que no havia començat la Lliga com a titular, però que quan va entrar ningú no el va moure, va encaixar un gol de Griezmann, neutralitzat per Portu a les acaballes del duel. Va ser el primer, i únic, punt del Girona (fins ara) al Cívitas.

L'any següent va jugar Gorka, amb Eusebio Sacristán a la banqueta, i en plena dinàmica negativa que acabaria amb els blanc-i-vermells a Segona Divisió. Godín i novament el davanter francès, especialista a martiritzar la porteria gironina, van estripar les esperances d'un equip que no va tenir gaire a dir.

Després de Bounou, Gorka i Juan Carlos serà el torn de Gazzaniga, la fiabilitat del qual és molt del gust de Míchel, amb qui ja va coincidir a Vallecas, que el va reclamar l'any passat com a cedit, i que no va deixar d'insistir fins que va signar en propietat a l'estiu. Recentment, a més, el futbolista va renovar fins al 2027.

Amb aquest contracte, tot faria indicar que Gazzaniga novament tindrà opcions de repetir al Cívitas. Però comprovant la història, no es pot descartar res.

