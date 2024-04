El Girona s'expandeix a Barcelona

La trajectòria de més de quinze anys al futbol professional i, sobretot el gran moment que viu el Girona aquesta temporada han col·locat el club a l'aparador futbolístic mediàtic mundial. El joc dels de Míchel i la fressa que està fent l'equip enguany és màxima i això ha fet que traspassi fronteres. No només a l'estadi, on és ben normal veure seguidors de la Catalunya Nord o dels Països Baixos, sinó que ara també el Girona tindrà la primera penya de fora de les comarques gironines. Un grup de seguidors blanc-i-vermells de Barcelona feia temps que rumiava aplegar l'afició en un grup i fa uns mesos va posar fil a l'agulla. Tot plegat n'ha derivat amb la creació de la Penya Orgull Gironí de Barcelona. L'agrupació frega la cinquantena de membres i està tramitant els papers per convertir-se en oficial.