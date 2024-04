El Girona negocia poder jugar a Europa amb les grades provisionals

Si dissabte el Girona puntua al Metropolitano, passi el que passi en la resta de la jornada, Europa serà una realitat i l’equip aconseguirà el bitllet per primera vegada per disputar competició continental la temporada vinent. Un èxit que hauria d’arribar igualment, més aviat que tard, encara que no se sumi cap punt dissabte i que el Girona vol arrodonir en les vuit jornades que queden amb la classificació per la Champions League. En aquest sentit, més que saber quina competició disputarà el Girona l’any que ve, que també, entre l’afició sobrevola un gran dubte: «es podrà jugar a Montilivi?» La resposta ara mateix és clarobscura. En principi sí, però la normativa de la UEFA regula que no estan permeses cap mena de graderies supletòries i, a Montilivi n’hi ha tres. Vet aquí el problema.

La idea del Girona és de reformar i ampliar l’estadi construint d’obra el Gol Sud i Preferent, però el temps es tira a sobre i les dificultats d’espai i geològiques compliquen que es pugui arribar a fer entre juny i agost abans que comenci la competició. A partir d’aquí, amb aquesta dicotomia, el club està conversant amb la UEFA per mirar de seduir-los i convèncer-los que es pot competir a la Champions amb les graderies provisionals que hi ha ara instal·lades a l’estadi. A Montilivi argumenten que no té gaire sentit, que es pugui veure un Girona-Barça o Girona-Madrid de Lliga amb la capacitat total amb grades provisionals supletòries (14.642) i a Europa no. Si fa uns mesos semblava que clar que el club ho tenia tot previst per quan arribés l’hora, ara la cosa ja no ho és tant. De fet, una de les possibilitats és que la capacitat de l’estadi s’hagi de reduir a l’original, sense graderies provisionals per a la competició europe (9.282 espectadors), i que a la Lliga sigui l’actual, la màxima . Això faria que el club tingués un bon embolic amb els abonaments, perquè actualment el número d’abonats supera la capacitat de l’estadi sense grades mòbils.

El Gol Nord de l'estadi també té una graderia provisional / Aniol Resclosa

La idea i voluntat del club és mirar de seduir convèncer la UEFA perquè cedeixi i calqui algun mínim precedent de club que ha jugat amb grades retràctils. De moment, els inspectors d’infrastructures de la UEFA ja han vingut a Montilivi uns quants cops i s’han reunit amb els responsables del Girona per parlar de l’assumpte. El que sembla clar és que una reforma global de l’estadi, ara mateix, sembla poc probable pel poc marge de temps que hi ha. A més a més, segons informava Esport3, pujar una graderia nova d’obra als gols és complicat arran del tipus de subsòl del terreny de la zona que és argilós i, per tant, inestable. El club fa temps que ha fet els s estudis preceptius però el temps es tira a sobre i sembla materialment impossible desencallar-ho tot a temps per començar el nou curs. Per contra, a la graderia de Preferent, reconstruïda l’any 2010 després d’enfonsar-se el 1996, sí que està preparada per construir-hi al damunt.

El que d’entrada no es planteja el club és buscar un estadi alternatiu per competir a Europa. La intenció és treballar perquè Montilivi pugui viure l’estrena del Girona en competició continental i perquè tots els abonats puguin ser-hi. D’altres aspectes a tenir en compte que haurà de resoldre el Girona sobretot si la UEFA no habilita les graderies supletòries és la zona de premsa, que actualment està ubicada a Preferent. A més a més, els requisits de l’organisme demanen també una sala de premsa més gran que l’actual i caldria també repensar-la d’alguna manera.