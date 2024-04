Míchel: "Europa ja és una realitat; no cal celebrar-ho perquè ara volem la Champions"

El Girona tindrà demà passat a Metropolitano el repte de trencar la ratxa de quatre derrotes consecutives a domicili i continuar fent camí cap a l'objectiu de classificar-se per la Champions League. Un repte, estar entre els quatre primers, que ha passat a ser l'únic d'un Girona que, per a Míchel, ja té Europa assegurada. De fet, aquesta jornada podria ser matemàtica la classificació per competició europea "Europa ja és una realitat. No cal celebrar-ho. Hauríem de celebrar moltes coses: haver superats els 53 punts, estar entre els deu primers...Ara només pensem en la Champions". Pel partit de dissabte, el Girona tindrà el dubte fins a darrera hora de Viktor Tsygankov amb problemes al soli, mentre que David López i YAngel Herrera estan en condicions òptimes. Iván Martín, sancionat, no hi serà, però Toni Villa entrarà a la convocatòria gairebé un any després de lesionar-se de gravetat.

L'EQUIP

"L'Atlètic és un dels millors equips com a local. Ha empatat amb Getafe i només perdut amb el Barça. Ahir contra el Borussia va fer un partidarro. Serà un partit complicadíssim, però nosaltres fem les coses molt bé i tenim la sensació que podem fer un bon partit i ser capaços de guanyar.

EUROPA

"És una realitat del gran projecte del Girona. Per mi és quelcom espectacular. Europa ja és una realitat i ara el somni és entrar a la Champions i espero aconseguir-lo a final de temporada. Vaig arribar fa tres anys i ser a Europa l'any que ve és una fita increïble. És un reflex de les coses ben fetes al club"

CELEBRACIONS

"No cal celebrar que som a Europa, perquè aquest any hauríem de celebrar moltes coses. Els 53 punts, desena posició i no m'agrada celebrar tantes coses. Ara només Champions. Europa ja està, ha passat"

PUNTS

"Vaig dir 71 o 72 basant-me en estadístiques passades i potser faig curt. Per baix en seran més. És un repte molt bonic i millor ser en una Champions cara que no pas barata. Més motius per continuar lluitant per ser-hi. Amb tres o quatre partits, hi podrem ser".

EL DESGAST DE L'ATLÈTIC I L'ATHLETIC

"Ahir l'Atlètic va jugar molt bé i està acostumat a jugar cada tres dies i té plantilla molt top. Poden canviar els tres centrals respecte a dimecres. Té Savic, Hermoso i Paulista, que no van jugar. Tot i això, penso que nosaltres som un equiparro i que la nostra millor versió no és fàcil de contrarestar. Athletic li dono l'enhorabona i es mereixen els que els ha passat. Ja veurem si estan per lluitar per Champions, jo diria que sí per l'entrenador que tenen".

RIVAL DIRECTE

"L'Atlètic ho és per a la Champions sí, per guanyar la Lliga, no. Hem estat capaços d'estar en una lluita on no ens esperava ningú per mèrits propis".