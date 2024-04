Són setmanes de Lliga de Campions. S'hi veu?

Sí, vull jugar la 'Champions' i em veig jugant-la. És una cosa que sempre he somiat i ho podem fer realitat amb el Girona. Tindria moltíssim mèrit. Estem molt a prop i volem fer aquest pas endavant.

Seria una gesta per a un club que amb prou feines viu la quarta temporada a Primera.

Ser aquí en aquestes instàncies amb el Girona té moltíssim valor. El que estem vivint és increïble i volem acabar de fer-ho realitat.

Com seria escoltar l'himne per primera vegada?

Seria una sensació de somni complert. Poder debutar en una competició que sempre has volgut. Però encara queden vuit partits i hem de donar el millor de nosaltres per ser-hi l'any que ve.

Com definiria la temporada que està fent el Girona?

Potser ara mateix no som conscients del que estem fent: alguna vegada et pares a pensar en què està aconseguint l'equip, però no tens temps de gaudir-ho del tot pel dia a dia. Guanyes un partit i et dura un o dos dies perquè ja has de pensar en el següent. I passa el mateix amb la derrota. Al final de la temporada entrarem en raó i en gaudirem molt més.

Sembla increïble el que s'està obtenint aquest any.

Sí, sí, és clar. Qui ens havia de dir que mancant vuit jornades estaríem així. Era una cosa increïble. Impensable. Trencar tota aquesta quantitat d'històries i rècords amb el Girona és bonic. És una cosa increïble tenir almenys la Lliga Europa assegurada mancant vuit jornades, amb la competència brutal que hi ha per entrar a Europa, però la nostra ambició està ara a assolir disputar la 'Champions'.

Tenen set i nou punts més que l'Atlètic i l'Athletic, quart i cinquè, mancant 24. El marge serà suficient?

Crec que es disputarà fins a les darreres jornades. Serà ajustat. Nosaltres volem fer un pas endavant al Cívitas per tenir un gran percentatge d'èxit en el nostre objectiu, però això serà disputat fins al final perquè els equips amb què estem lluitant són molt bons.

Guanyar l'Atlètic de Madrid seria un pas de gegant.

Seria un pas important. No sé en quin percentatge ens ficaria en l'objectiu, però potser en un 80% o en un 90%.

És feliç a Girona?

Sí, sóc molt feliç. Estic molt content, molt tranquil i centrat aquí.

És la primera temporada en propietat en un equip després de cinc cessions.

Això era una cosa que estava buscant cada any: aquesta tranquil·litat de poder centrar-me només a jugar, d'establir la meva família en un sol lloc. Això em facilita moltes coses perquè arribaven aquestes instàncies i cada any havies de pensar on series l'any que ve. M'ha permès assentar-me i treballar de manera diferent. Li dono molta importància. Era un estrès constant, molt gros. No m'agradava estar així i al final el Girona m'ha donat l'oportunitat d'estar establert aquí i els ho agraeixo molt.

