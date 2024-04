De Burgos imita Ocón Arráiz no xiulant un clar penal

Si Acuña i Savinho tan sols compartien el fet d'haver jugat i marcat amb la samarreta del Girona, ara ja comparteixen una altra cosa: a tots dos no els van xiular un claríssim penal, determinant en dos partits jugats sota contextos molt diferents.

Amb 1-1 al marcador, el davanter brasiler va fer una diagonal marca de la casa que Reinildo només va poder interceptar fent-li una falta claríssima a l'interior de l'àrea. Míchel i tota l'expedició van queixar-se un munt, però no va servir per a res. I des del VAR, com si no hi fossin, perquè ningú no va gosar advertir De Burgos Bengoetxea del seu greu error. Després va arribar Correa i el partit es va acabar.

Remuntem-nos al 2013, perquè l'acció del Cívitas Metropolitano és calcada a la de Javier Acuña l'any de Rubi, aquell on el Girona va disputar la final del play-off d'ascens.

Aquell dia, a Almeria, i també amb 1-1 al marcador, Ocón Arráiz va fer-se el cec, quan l'atacant paraguaià enfilava àrea contrària i es disposava a esgotar les darreres opcions d'ascens directe del Girona.

Els tres punts que es van escapar a Madrid impedeixen que els blanc-i-vermells confirmin la seva presència a Europa.