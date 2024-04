Míchel: "Hem competit com un equip de Champions"

La derrota d'avui al Metropolitano deixa el Girona amb l'Atlètic a quatre punts i pendent del que pugui fer l'Athletic demà en la lluita per entrar a la Champions. Una guerra en la qual el Girona té mig peu i que ahir va veure què es pot trobar la temporada que ve. Míchel va assegurar al final del partit que els matalassers havien controlat "molt bé" el partit i que no havien superat aclaparadorament els gironins. El tècnic anava més enllà en la defensa dels seus. "Hem competit com un equip de Champions", deia elogiant els seus, a qui no veu "garratibat, ni tens, ni amb la sensació que es pugui escapar el que perseguim, que és un somni per nosaltres", deia el tècnic que beneïa la pressió "bona" que tenen.

El tècnic assegurava que el Girona "en cap moment" va abaixar els braços i que ho havien intentat "fins al final" però que l'Atlètic s'havia defensat molt bé. En aquest sentit, Míchel va revelar que alguns jugadors no havien arribat al partit al màxim físicament i que Stuani havia estat dubte fins a darrera hora per lesió i que Portu feia quinze dies que no entrenava.