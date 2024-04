Güiza: "Dovbyk és una bona fava"

L’errada còmica de Budimir en el llançament d’un penal dilluns a la nit en l’afegit contra el València va impedir que el davanter de l’Osasuna igualés Artem Dovbyk al capdavant del rànquing de màxims golejadors de la Lliga. Com que Bellingham tampoc havia vist porteria dissabte passat a Palma, l’ucraïnès, que sí que va marcar al Metropolitano, ha desfet l’empat al capdavant del pitxitxi i se situa líder en solitari amb 17 gols, un més que l’anglès i el croat. Sí, poca broma, el Girona té el màxim realitzador de Primera Divisió. Ni Lewandowski, ni Bellingham, ni Morata, ni cap altre. És Dovbyk. L’ucraïnès s’ha convertit, sens dubte, en un dels jugadors revelació de la Lliga. És el que té formar part d’un equip que no guanyarà la Lliga però que ha tret el nas entre els grans i continua molestant l’hegemonia de Barça, Madrid i Atlètic.

Dani Güiza celebra un dels 27 gols que va fer amb el Mallorca el curs 2007-08 quan va ser pitxitxi / EFE

La capacitat golejadora de Dovbyk és un dels factors que ha impulsat l’equip a ser un clar aspirant a jugar la Champions League i l’ha posat a l’aparador mundial. En aquest sentit, si Dovbyk acaba pitxitxi seria una altra fita descomunal en aquesta temporada històrica perquè es convertiria en el primer jugador que ho aconsegueix en els darrers setze anys sense jugar a Barça, Madrid o Atlètic. «Ui, poc que en faig ja de gols, jo! De fet, jugo menys que a la Playstation i quan ho faig, ho faig més endarrere, de migcentre o a la mitjapunta». És Dani Güiza, geni i figura, que amb 43 anys continua en actiu a l’Algaida de la Divisió d’Honor Andalusa, equivalent a la Lliga Elit catalana. Ell va ser, precisament, el darrer pitxitxi de Primera que no jugava en un dels tres grans la temporada 2007-08.

Des que Güiza va fer 27 gols amb el Mallorca, el trofeu se l’han repartit Diego Forlán (Atlètic), Leo Messi, Luis Suárez i Robert Lewandowski (Barça) i Cristiano Ronaldo i Karim Benzema (Madrid). «Dovbyk ho té tot. És un tanc, és ràpid i té gol. Els equips grans se’l rifaran, però tant de bo es quedi al Girona», diu Güiza. L’andalús va fer deu gols més (27) dels que duu ara Dovbyk. «I sense xutar penals, que eren per a Ibagaza. Vaig lluitar fins al final amb Luis Fabiano, del súper Sevilla i per darrere van quedar Raúl González (Madrid), Eto’o (Barça) o el Kun Agüero (Atlètic). És molt complicat per a un club petit tenir un jugador que sigui pitxitxi. Si Dovbyk ho és, senyal que és una bona fava».

Güiza, amb 43 anys, encara juga a l'Algaida de la Divisió d'Honor Andalusa / UD Algaida

Aquell Mallorca de Güiza, dirigit per Gregorio Manzano va ser setè i es va quedar a les portes d’Europa. Veure, doncs, ara un equip «humil» a dalt de tot agrada a Güiza, que com molta gent, aquesta temporada s’ha fet del Girona. «M’he ben enganxat al Girona. És la veritat. Fa un futbol meravellós, com el del millor Barça de fa uns quants anys. Cada cap de setmana estic pendent de saber a quina hora juga per mirar-me els partits». L’exdavanter internacional, campió de l’Eurocopa del 2008, entre altres, revela també que al vestidor de l’Algaida es parla del Girona. «Juguen tan bé a futbol que és inevitable comentar la jugada l’endemà dels partits al vestidor amb els companys», diu. Güiza considera que el bitllet a la Champions «ja és una realitat». «És normal tenir una petita davallada de resultats i no aguantar el ritme del Barça o del Madrid, que estan per sobre de la resta. Tot i això, continua jugant bé i aconsegueix resultats. Segur que jugaran la Lliga de Campions. Ho veig». Güiza va tastar la màxima competició amb el Fenerbahce, club que el va comprar del Mallorca després de ser pitxitxi a canvi de quinze milions d’euros. Per a l’exjugador del Cadis i el Getafe, entre altres, la clau de tot l’èxit que es viu a Montilivi -on no ha jugat mai- és Míchel. «Si el Girona el manté, tindrà èxit molts anys. Que així sigui, que des de Sanlúcar de Barrameda tenen un seguidor més».