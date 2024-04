El juvenil del Girona haurà de buscar nova casa en cas de disputar la Youth League

Classificar-se per la Champions és el gran objectiu que ha marcat Míchel i el Girona en aquest tram final de temporada. Si el primer equip aconsegueix entrar a la màxima competició continental, la classificació també donaria accés de forma automàtica a l'equip juvenil a la UEFA Youth League, una competició que replica, amb un format una mica diferent, la Champions per equips d'aquesta categoria.

La participació en la Youth League seria un gran pas per al futbol base del club, ja que per primera vegada es podrien enfrontar en competició oficial a les millors acadèmies formatives dels grans clubs europeus. La classificació, com en el cas del primer equip, no entrava en els plans i objectius de principi de temporada del Girona. Formar part del grup d'equips que disputaran l'edició 2024/2025 no semblava un repte assequible. L'entitat blanc-i-vermella no preveia l'accés a través de la Champions ni via la Ruta dels Campions nacionals, que hauria significat alçar-se amb el títol de la Copa de Campions juvenil a Espanya.

En cas de concretar-se, la inesperada classificació pot comportar un contratemps al Girona. Les instal·lacions del club no compleixen els mínims requerits per poder acollir un partit de la Youth League. La UEFA, organitzadora del torneig, exigeix unes condicions mínimes per la disputa dels enfrontaments per tal de garantir uns estàndards mínims, tant per la disputa del matx, l'experiència i seguretat de l'aficionat, com per també oferir una retransmissió televisiva de qualitat. Els recintes que acullen aquest tipus de competició són els de categoria 1, els que menys exigències demanen, però, tot i això, no hi ha tants camps a la província que es puguin adaptar a les necessitats.

Aquesta temporada, el juvenil de Divisió d'Honor del Girona està jugant els partits de lliga com a local al camp Municipal de Vilablareix. Des del club són conscients que el recinte no complirà els mínims exigits. La gespa artificial va ser instal·lada l'any 2012 i difícilment superaria les normes d'homologació FIFA per aquest tipus de superfície. L'Ajuntament de Vilablareix té el projecte de canviar-la, però està a l'espera d'una subvenció i no sap quan podria executar l'obra. L'estadi hauria de tenir, també i entre d'altres, com a mínim dos-cents seients per espectadors degudament numerats, poder habilitar una zona visitant amb el cinc per cent de la capacitat total o un sistema de megafonia.

Les altres opcions que queden descartades són el camp que utilitza el filial a Riudarenes i la Vinya. Sense grades és impossible poder acollir un partit d'aquestes característiques. Tot i que el club està valorant introduir millores de cara a la pròxima temporada a les instal·lacions que fa servir el Girona B, com ara unes petites grades retràctils, la UEFA prohibeix l'ús de sistemes que no siguin fixes i de construcció en estadis que acullin les seves competicions. El mateix problema amb el qual ha de lidiar el Girona amb la competició europea a Montilivi. L'estadi gironí també queda fora de les travesses, ja que els duels de Youth League coincideixen de dia amb els de Champions.

Figueres i Palamós

Les opcions que més força prenen són el Nou Estadi Palamós-Costa Brava i Vilatenim. El consistori palamosí encara no ha rebut cap notificació per part del Girona ara com ara. Tot fa pensar que veurien amb bons ulls la proposta. El Costa Brava i el Cornellà hi han jugat partits de Primera Federació les darreres temporades. I sense anar més lluny, la selecció catalana femenina va disputar-hi un amistós contra el Paraguai fa escasses setmanes. Fonts federatives confirmen que l'estadi baix-empordanès pot complir tots els requisits. De fet, va ser un dels motius pels quals va ser l'escollit per ser la seu del matx del combinat nacional. La tribuna de premsa seria un altre dels punts a complir. Tot i estar envellida, podria servir. La gespa natural compliria també els requisits.

En el cas de Vilatenim, la gespa artificial instal·lada a principis del 2023 superaria els cànons exigits per FIFA. El principal escull seria la temporització per acreditar-la oficialment. Els tràmits no són ràpids i la data màxima que dona la UEFA perquè s'hagi obtingut la certificació és el 3 de juny. A més, acreditar no és barat, podent arribar a valdre prop d'uns cinc mil euros la gestió. Per la resta, comptaria amb l'aforament necessari, la tribuna de premsa i la llotja per a VIPs. Seria una opció més a les comarques gironines per poder cobrir aquests partits.

Si bé és cert que la UEFA pot permetre algunes excepcions, que podrien obrir el ventall de possibilitats, l'organisme regulador del futbol europeu no és massa favorable a concedir-les. Independentment de quin sigui l'hipotètic camp triat, haurà de passar una inspecció de l'organitzador abans de rebre el vistiplau definitiu.

La necessitat de la ciutat esportiva

La conjuntura actual ha accentuat la necessitat de la construcció de la ciutat esportiva de Vilablareix. Són molts equips que opten per disputar els partits de la Youth League en estadis dins les seves instal·lacions. En la darrera edició, el Barça ho feia a l'estadi Johan Cruyff, el Madrid, a l'Alfredo Di Stéfano, la Reial Societat, en un dels camps de Zubieta, el Sevilla, al Jesús Navas i l'Atlètic de Madrid, a la ciutat esportiva que té a Alcalá de Henares.

Previ avís a la UEFA, també es poden jugar en els camps dels primers equips. Una de les imatges de les últimes edicions va ser veure un Riazor amb més de vint mil persones per veure el partit entre l'equip gallec i el Dinamo de Kíiv.

