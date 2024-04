Míchel: «No ens aturem; lluitarem per la Champions»

«Europa, ja som aquí», cridava ben fort Montilivi. I Míchel mirava a la grada amb un somriure, còmplice d’haver fet realitat aquesta bogeria amb el seu equip. La victòria contra el Cadis (4-1), en una nit per a la història i en la qual es va xalar amb golejada inclosa, va donar la classificació europea a un Girona que en vol més: somia amb la Champions i res ni ningú el desviarà de l’objectiu. Els blanc-i-vermells ja tenen 10 punts de marge respecte l’Athletic, cinquè.

«És un dia per celebrar i per valorar el projecte del club en els darrers anys. És fantàstic. Els jugadors han fet història i és un dia especial per ells. Volem donar un pas més, estem en aquesta lluita. Seria un somni estar a la Champions, tenim un bon avantatge i volem fer-lo efectiu», va dir. El tècnic va afegir que «me’n recordo molt dels jugadors que més temps porten amb nosaltres, que han patit a Segona. Estic molt feliç per ells».

En aquest sentit, Míchel va parlar de la nova lesió de Borja García: «Abans estàvem amb Juan Carlos al gimnàs i parlàvem de l’aturada que va fer a Burgos i l’aturada a Eibar i també del gol de Borja a Eibar. Gràcies a això som aquí. Hi ha jugadors que mereixen moltíssim el nostre reconeixement. Han patit pel Girona i han donat molt per aquest club. Borja és especial pel Girona i per mi».

Alhora, va referir-se al retorn de Toni Villa el qual «ha fet un treball brutal en l’ombra»: «Tots els qu e han tingut problemes saben de la dificultat en el dia a dia amb el grup. És partícip de tot això».

«El més important és la confiança i la manera de treballar de tot el club. Quique el primer dia va ser molt sincer, sempre m’ha dit la veritat sobre la situació. Ho recordo tot. Per mi és molt important. El projecte sempre ha estat anar creixent. Per un entrenador és clau. A part que el dia a dia amb els jugadors és meravellós, això és impagable. Són únics. No ens aturarem. Continuarem lluitant per un somni que és la Champions», va valorar. Per ser-hi, Míchel creu que «ens falten 9 punts: «Amb tres victòries més, segur. Hem d’anar partit a partit. Tenim la sensació que podem guanyar qualsevol rival. A partir de dimarts pensarem en Las Palmas».