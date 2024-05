Míchel: «Seguirem posant al Girona el més amunt possible»

Míchel no podia demanar res més als seus futbolistes. L’equip s’ha superat tant i ha engrandit tant la història del Girona, que ahir va deixar que els jugadors gaudissin al terreny de joc per tancar una temporada de somni. Poques vegades s’ha vist a l’entrenador assegut a la banqueta amb la resta del cos tècnic durant els partits, però ahir era un dia excepcional. Només s’havia de fluir i deixar que els protagonistes de la major golejada a Primera Divisió -amb un 7-0 contra el Granada- es divertissin a la gespa, acompanyats per una afició que va exhaurir un cop més les entrades de Montilivi.

Semblava que el treball ja estava fet, amb el tercer lloc i la classificació a la Champions, però els gironins van superar més reptes: 81 punts, 25 victòries i Dovbyk pitxitxi. «Evidentment, teníem només en joc que l’afició se sentís orgullosa. És el principal objectiu que tenim a cada partit. També volíem ajudar Dovbyk en la lluita pel pitxitxi. Soc feliç perquè els hem aconseguit els dos. Sé que la situació del Granada és difícil, em poso en la seva pell. Per nosaltres és una temporada històrica, els jugadors són increïbles. Posar el punt final des de la celebració és el millor. Espero que tothom hagi gaudit», va comentar l’entrenador.

Míchel va explicar que «estic una mica en sentiment de baixada perquè s’acaba una temporada molt bona i important»: «Ha estat increïble. Les dinàmiques del futbol diuen que no seran els mateixos jugadors ni temporada l’any que ve. Trobarem a faltar jugadors. Hem de posar el punt final d’una forma natural. Intentarem posar el comptador a zero i intentar fer una gran temporada a partir de demà».

Sobre el curs, va assegurar que «tots estem creixent»: «Normalitzar la temporada que ha fet aquest club és difícil perquè està fora del normal. Sentim que estem en creixement i hem de donar passos endavant. Hem de descansar i recuperar. La planificació serà amb l’exigència de posar el Girona el més amunt possible».

«Quan el partit s’ha posat de cara, he posat una referència més (Stuani) perquè ell tingués més llibertat i pogués marcar», va reconèixer del pla de partit.

L’entrenador va fer menció a un jugador insígnia del Girona, que no ha pogut participar per culpa de les lesions. «Borja per mi és especial. Per mi és únic i encaixa perfectament en la meva manera de veure el futbol. L’estimo molt. Sé que ha sigut una temporada difícil, però segur que tots gaudirem amb ell de veure’l en un terreny de joc».

Per la seva part, l’entrenador del Granada José RamónSandoval no va fer acte de presència a la roda de premsa postpartit