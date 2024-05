Hat-trick de Dovbyk contra el Granada per superar Sorloth

No hi ha hagut jornada, que el Girona no hagi lluitat per algun objectiu ambiciós. Després d’aconseguir la classificació a la Champions i el tercer lloc de la lliga, podia semblar que els de Míchel no es jugarien res en l’últim partit contra el Granada a Montilivi més enllà de celebrar amb l’afició el fi d’una temporada històrica. Però no. L’encontre davant el conjunt andalús, descendit a Segona divisió, prometia emocions fortes amb la lluita pel pitxitxi en joc. «Si hi ha un penal, el xutarà Dovbyk», va dir Míchel en la prèvia. El davanter ucraïnès, que s’havia mantingut com a màxim golejador del campionat, va veure com Sorloth l’avançava en la penúltima jornada després de marcar-li un pòquer al Madrid. És per això que si avui hi havia una premissa clara aquesta ha sigut que totes les pilotes anessin a parar a Dovbyk.

El davanter ucraïnès ha marcat un hat-trick contra el Granada (7-0). Primer des dels onze metres, després que Portu provoqués un penal abans del descans i li cedís el xut, i després dos més a la segona part. Stuani li ha donat una assistència i l’altre ha tornat a ser de penal. Amb 24 gols, ha superat Sorloth (23) per ser pitxitxi de nou. El veredicte final, però, no se sabrà fins demà. I és que el Vila-real tancarà la temporada amb la visita al Sadar (14:00 h). Tot i que ho tenen molt complicat, també intentaran lluitar pel pitxitxi Bellingham, que n’ha marcat 19 i s’enfrontarà al Betis (21:00 h), i Lewandowski, que amb 18 dianes diumenge buscarà el miracle en la visita al Sevilla (21:00 h).