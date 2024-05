Premi per a Aleix Garcia

Hores després de ser un dels mestres de cerimònies de la festa de celebració per l'excel·lent temporada ahir en els parlaments a la Plaça del Vi i a la Copa, Aleix Garcia torna a ser protagonista avui. El migcampista del Girona ha estat inclòs a la preconvocatòria de la selecció espanyola de preparació per a l'Eurocopa d'Alemanya. El d'Ulldecona va debutar el novembre passat contra Xipre amb la selecció i es va convertir en el primer jugador del Girona que arriba a l'absoluta. D'aquesta manera, Aleix Garcia s'integrarà ara als entrenaments amb la selecció, que disputarà dos partits amistosos contra Andorra (el 5 de juny a Badajoz) i contra Irlanda del Nord (el dia 8 a Palma). L'endemà hi haurà la llista definitiva de la qual en quedaran exclosos tres jugadors d'aquesta primera que és de 29.

D'altra banda, diversos mitjans alemanys assenyalen un fort interès del Bayer Leverkusen en Aleix Garcia en una operació que estaria avançada. Caldrà veure com es desenvolupen els esdeveniments i si el d'Ulldecona continua a Montilivi la temporada que ve.