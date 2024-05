Míchel, present en el partit del centenari del Rayo

L'entrenador del Girona, guardonat ahir com el millor de la Lliga d'aquesta temporada, és aquest vespre a Vallecas participant en els actes del centenari del Rayo Vallecano, el club on es va formar i va viure la major part de la seva carrera. Míchel forma part de l'onze titular, amb el dorsal 8 a l'esquena, de veterans del Rayo, on també hi és l'excentral gironí Ramon de Quintana, Jofre Mateu, Alberto García o Raúl Tamudo, entre altres, que s'enfronta a un combinat de jugadors retirats.

