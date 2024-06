Temps perquè Aleix Garcia decideixi el seu futur

Cop dur per a les aspiracions d'Aleix Garcia. El migcampista del Girona es queda sense Eurocopa tot i la seva immensa temporada feta a Montilivi, després que Luis de la Fuente fes oficial que és un dels tres descartats, amb el gironí Pau Cubarsí i el madrileny Marcos Llorente. Sorprèn, com a mínim, que l'èxit inaudit de l'equip dirigit per Míchel no es vegi premiat amb la presència d'algun futbolista amb la selecció espanyola. Van caure aviat Eric Garcia i Miguel Gutiérrez, als quals no va ni cridar a una prellista en la qual va entrar Aleix, arribant a participar en l'amistós contra Andorra. Li ha servit de poc, al d'Ulldecona. Montilivi s'haurà de conformar a seguir les evolucions de Daley Blind, Viktor Tsygankov o Artem Dovbyk. O, com a molt, les d'Álex Baena, un dels herois de l'ascens a Tenerife del 2022 i propietat del Vila-real, que sí que estarà a Alemanya.

Això provoca que, oficialment, Aleix Garcia ja estigui de vacances i pugui començar a definir on voldrà jugar la temporada vinent. Perquè el català té un peu i mig a fora del Girona, que, a la vegada, encara conserva alguna esperança de mantenir-lo en la plantilla, perquè Míchel vol que Aleix continuï i l'aparador de la Lliga de Campions és un caramel molt llaminer. El jugador és un dels líders del vestidor, després de cinc temporades al club, en els quals ha defensat la samarreta 172 vegades. El protagonisme, així doncs, el té assegurat. Però la temptació és grossa. I les xifres que envolten una possible operació fan que el mateix protagonista i Quique Cárcel, que ha declarat més d'un cop que el Girona està obert a vendes, tinguin els ulls ben oberts.

La Bundesliga o la Premier

Perquè, si l'oferta és irrebutjable per totes les parts, potser és el moment de separar camins. Ara com ara, Garcia té al damunt de la taula l'interès, especialment, de dos equips: el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, i el West Ham, en una informació avançada per Catalunya Ràdio.

Primer van ser els alemanys qui van situar el migcampista en la seva òrbita. Xabi Alonso va fer-li arribar el seu desig de comptar amb ell i Garcia va sentir-se satisfet amb la proposta, obrint la porta a un possible acord per viatjar cap a la Bundesliga a jugar amb l'actual campió. Això va ser abans de la festassa per la ciutat en què el Girona va voler fer immortal la classificació per a la Champions. Allà, des del balcó de l'Ajuntament, el d'Ulldecona va dir que li feia pena que la temporada s'acabés. Les paraules sonaven a comiat.

Però la irrupció del West Ham ha fet dubtar el jugador i el mateix Girona, perquè la proposta econòmica és superior a la que plantegen els alemanys. Des dels despatxos de Montilivi estudien un traspàs d'entre quinze i vint milions d'euros, que suposarien un benefici bestial tenint en compte que el futbolista va arribar com a agent lliure. I des de la Premier, les xifres de què es parlen, s'aproximen als setze milions cap al club gironí i uns quatre milions de salari per al futbolista. Temptador, molt temptador.

Ara és el capità qui haurà de mullar-se i decidir quina és la millor opció: si acompanyar el Girona en la primera aventura per Europa de la seva història (no es descarta, però cada cop té menys força), seguir Xabi Alonso i unir-se al Bayer Leverkusen després de ser el primer club que es va dirigir a ell i amb el qual la sintonia és bona (i també jugaria la Champions), o provar sort al West Ham i acceptar els milions de la Premier League. El conjunt anglès, que serà dirigit per Julen Lopetegui, no anirà a Europa. Només depèn d'Aleix Garcia.

