La ciutat esportiva del Girona avança a bon ritme

La ciutat esportiva del Girona a Vilablareix avança a bon ritme per poder acollir l'equip de Míchel a partir del 10 de juliol, quan comenci la pretemporada. El club ha compartit aquest migdia un vídeo a les seves xarxes socials en el qual es pot veure que ja han començat els treballs per a la instal·lació de la gespa al centre d'entrenament. També s'han col·locat els moduls per al gimnàs i els despatxos del cos tècnic. Tot forma part de la primera fase del projecte.