Detenen una dona per estafar 4.000 euros a 10 persones de Girona que volien llogar un pis

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 26 de novembre una dona de 26 anys, de nacionalitat paraguaiana i veïna de Girona, com a presumpte autora de deu delictes d'estafa. Hauria estafat 4.000 euros a deu persones que volien llogar un habitatge a Girona.

El 22 de novembre els mossos van tenir coneixement que s'havien produït diversos d'enganys realitzats per una dona que llogava pisos a la ciutat de Girona. Arran de les denúncies interposades per les víctimes, la policia va iniciar una investigació per esbrinar l'autoria dels fets.

Durant les indagacions es va saber que l'estafadora contactava amb les seves víctimes mitjançant coneguts comuns o a través d'anuncis que posava a les xarxes socials en els quals oferia el lloguer d'un pis a bon preu.

La dona ensenyava als interessats un pis moblat, fent-se passar per la propietària, i els demanava una paga i senyal per formalitzar el contracte. Les víctimes realitzaven la transacció econòmica en efectiu o transferència bancària. Els imports oscil·laven entre els 200 i 600 euros. Un cop fet el pagament, l'estafadora no tornava a contactar amb les víctimes i aquestes no rebien res a canvi.

Amb aquest mètode hauria enganyat almenys deu persones i el total de l'estafa rondaria els 4.000 euros.

El passat dia 26 els mossos van detenir la dona com a presumpta autora de les estafes. La investigació continua oberta a l'espera de saber si pot estar relacionada amb altres casos similars.



La detinguda, sense antecedents, van passar el dia 27 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.