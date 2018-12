La policia de Girona inicia la campanya "Joguina segura"

La Policia Municipal de Girona ha engegat la cinquena edició de la campanya "Joguina segura", que té com a objectiu controlar la seguretat de les joguines a les botigues de la ciutat. Les inspeccions als establiments específics de joguines ja han començat i s'allargaran en els propers dies.

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha explicat aquest matí els objectius principals de la campanya i ha donat a conèixer les xifres dels darrers anys.

"Els tres primers anys l'objectiu va ser regularitzar les condicions administratives de les botigues i la seguretat de les joguines, però ja des de l'any passat hem detectat que s'han corregit la gran part de les infraccions localitzades anteriorment i el que es persegueix des de la Policia es mantenir informades les botigues i que continuïn les bones pràctiques iniciades", ha assenyalat.

Des del 2014 s'han inspeccionat un total de 74 establiments. El primer any es van inspeccionar 9 botigues i es van aixecar dinou actes; el 2015 es van inspeccionar 20 botigues i es van aixecar 35 actes; el 2016 es van inspeccionar 30 botigues i es van aixecar 47 actes, i el 2017 es van inspeccionar 15 botigues i es van aixecar 18 actes. La major part de les infraccions estaven relacionades amb la manca de documentació de l'establiment, el rètol de l'horari de la botiga i el fet de disposar de fulls de reclamació.

En el mateix període i en les mateixes botigues, es van intervenir un total de 4.280 joguines, la gran majoria per absència d'etiquetatge (3.713 joguets). La resta es van intervenir per no estar en cap dels idiomes oficials del país (516) i per no incloure el distribuïdor en l'etiquetatge (46). L'evolució de les intervencions de joguines ha disminuït considerablement al llarg dels anys: de les 2.687 joguines intervingudes el 2014 es va passar a les 47 l'any passat.

La campanya "Joguina segura" té en compte, principalment, que es compleixi la normativa relacionada amb l'etiquetatge per evitar que les joguines posin en perill la seguretat i la salut de les persones usuàries p de terceres persones; que compleixin la normativa, i que informin de manera adequada de l'ús i de les situacions de risc en cas d'utilitzar la joguina de forma inadequada.

Amb la campanya també es vol assegurar que les joguines compleixin els requisits en matèria de seguretat per tal que es puguin comercialitzar sense riscos i que compleixin la normativa específica d'obligada aplicació en tots els països de la Unió Europea. També es controlarà la normativa d'etiquetatge i l'existència de productes alertats tant per l'Agència Catalana del Consum com per l'Institut Nacional del Consum.