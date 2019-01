Palau- sacosta celebra aquest diumenge la festa de Sant Antoni

El barri gironí de Palau-sacosta celebra diumenge la festa de Sant Antoni. Els actes començaran amb un ofici solemne a l'ésglésia parroquial de Sant Miquel, en honor de sant Antoni, copatró de Palau-sacosta. Els cants seran acompanyats per la Coral Sant Miquel. Serà a les onze del matí. A continuació hi haurà una concentració d'animals per a la benedicció, en la qual les mascotes també poden participar. Després hi haurà una desfilada i benedicció dels animals. Seguidament, es podrà fer una passejada amb poni. Finalment, hi haurà sardanes, una subhasta de peus de porc i una rifa.