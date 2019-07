Alerta per la calor als jutjats: S'arriba als 29 graus i es podrien suspendre judicis

.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha criticat que a l'edifici dels jutjats de Girona hi hagi llocs on se superin els 29 graus i preveu suspendre judicis si la situació no s'arregla. Allà on hi fa més calor és al Registre Civil, que ja ha reduït l'horari d'atenció al públic i només obre fins a les dotze. Però també hi ha oficines judicials i sales de vistes on, a les nou del matí, ja s'està per damunt dels 27 graus. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha reclamat a la Generalitat que prengui "les mesures oportunes" per acabar amb les deficiències que té el sistema de climatització. Barrientos demana també que un tècnic de prevenció de riscos del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) faci una inspecció "urgent" a l'edifici de Ramon Folch i que, a partir d'aquí, el deganat pugui suspendre vistes o judicis orals en aquelles sales on la calor sigui excessiva.

La situació que es viu als jutjats de Gavà i Sabadell, i que va obligar el TSJC a intervenir, ara es repeteix a Girona. El mateix president del tribunal ha reclamat al Departament de Justícia que porti a terme "les accions oportunes" per "ajustar les condicions de treball" a l'edifici judicial de Ramon Folch, perquè el sistema de climatització no funciona bé i hi ha llocs on hi fa massa calor.

El TSJC actua després de rebre diversos correus dels jutjats de Girona, que signen tant el mateix degà com la magistrada que s'encarrega del Registre Civil. En aquests e-mails, el deganat critica que l'aire condicionat no funciona bé, i que això fa que hi hagi llocs on hi faci una calor excessiva.

De fet, aquest mateix matí, des de Gestió Administrativa s'ha mesurat la temperatura a diferents sales de l'edifici de Ramon Folch. Allà on el termòmetre s'ha enfilat més és al Registre Civil, situat a la planta baixa, on les finestres no es poden obrir i que suporta "una gran afluència de públic". A l'hora que obrien els jutjats, a les nou del matí, a la zona del registre on hi treballen els funcionaris la temperatura era de 29,2 graus; i al mostrador d'atenció al públic, de 28,2.

Segons recull el TSJC, la calor també es fa evident en altres sales. No només a les oficines judicials, sinó també a les acullen vistes i judicis. Així, a la mateixa hora, a les dependències del jutjat de guàrdia –també, a la planta baixa- s'arribava als 27,2 graus; a la sala de vistes número 17, situada al tercer pis, la temperatura era de 27,9 graus, i als despatxos dels funcionaris del Jutjat de Primera Instància 6, s'han arribat a registrar 28,7 graus.

Arran d'això, la magistrada encarregada del Registre Civil ja ha adoptat una primera mesura. Seguint allò que marca el protocol del Departament en cas que la temperatura superi els 27 graus, ha acordat reduir l'horari dels funcionaris (fins a les dues de la tarda) i també el d'atenció general al públic (en aquest cas, fins a les dotze del migdia).



Accions "oportunes" i inspecció "urgent"

El TSJC recorda que la llei estableix que, en llocs de treball com ara els jutjats, les temperatures no podran superar els 27 graus. Per això, el president de l'alt tribunal, Jesús María Barrientos, ha acordat requerir al Departament de Justícia -titular de l'edifici de Ramon Folch- que adopti "les accions oportunes per ajustar les condicions de treball a l'edifici judicial de Girona" i eviti que els funcionaris, jutges i magistrats hagin de treballar suportant temperatures excessives.

A més, el TSJC també ha demanat que un tècnic de Prevenció de Riscos del CGPJ faci una inspecció "urgent" als jutjats de Girona, per comprovar si s'està complint o no allò que marca la llei. I que si es confirma que hi ha sales on hi fa massa calor, que el deganat pugui "dispensar" els jutges i magistrats de celebrar judicis allà on les temperatures superin els 27 graus.

Per últim, l'acord del president del TSJC també avança que la situació que es viu a Girona es tractarà a la propera Comissió Mixta de Riscos Laborals (que se celebrarà dimarts vinent).