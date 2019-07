Les escombraries desborden Santa Eugènia

L'Associació de Veïns (AV) de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla denuncia la gran quantitat de brutícia que hi ha diàriament a alguns carrers del barri. Afirmen que, des de fa un mes, hi ha més escombraries i que els contenidors estan desbordats. Fins i tot, s'han viscut petits incendis. Al carrer Costabona, a tocar de les Hortes, es van cremar dos matalassos que hi havia dipositats al costat d'un dels punts de recollida. I un dels camps de davant del cementiri de Santa Eugènia, amb moltes deixalles, també es va cremar.

«Hi ha zones de Girona, com el Barri Vell, on aquesta deixadessa no es permetria», afirma de forma contundent la presidenta de l'AV, Natàlia del Campo. Aquesta setmana, l'entitat ha registrat fins a 18 punts del barri on els contenidors estaven desbordats amb tot tipus de material: matalassos, somiers, sabates, caixes, roba, pots de pintura o electrodomèstics.

Davant d'aquesta situació, l'associació exigeix que s'ampliï la freqüència de recollida d'escombraries per evitar que els contenidors es desbordin i que els veïns es vegin obligats a deixar les escombraries a l'exterior. «Tots els contenidors estan plens, el de paper, el de vidre i el de plàstic», explica.

D'altra banda, pel que fa a l'incivisme, del Campo destaca que cal aplicar al barri més polítiques de sostenibilitat. «Aquí costa més reciclar», afirma, i afegeix que l'Ajuntament «no entén la complexitat dels barris». Exposa que cada zona de Girona «és diferent» i que s'han de tractar «les diferents casuístiques de diferent manera». Considera que s'haurien d'aplicar al barri diferents mesures per millorar aquesta qüestió. Per exemple, treballar el reciclatge a les escoles o assenyalar amb un dibuix què va a cada contenidor perquè els que no parlen català o castellà ho puguin entendre.

Un altre dels punts desbordats per la brutícia és el parc Mas Masó de Can Gibert del Pla. «Falten més papereres i que es recullin després del cap de setmana», destaca del Campo. També afirma que els arbres es moren de set. «Això no passa a altres parcs de la ciutat», afirma, reiterant la idea de la «deixadesa» que pateix Santa Eugènia en comparació amb altres punts de la ciutat.