Veïns del barri de Montjuïc proposen la instal·lació de càmeres de seguretat

Veïns del barri de Montjuïc demanen, entre les cinc propostes presentades en els pressupostos participats d'enguany, la instal·lació de càmeres de seguretat als carrers. Els pressupostos participats d'aquesta barriada van endavant, després d'una assemblea extraordinària convocada per l'ajuntament de Girona la setmana passada i a la qual hi van assistir la regidora Eva Palau, el regidor Martí Terés i algunes associacions del barri. L'Associació de Veïns de Montjuïc va decidir a l'abril no col·laborar en aquest procés, perquè consideren que els pressupostos participats són «una farsa». Aquesta absència i la falta d'una solució per part de l'Ajuntament va provocar que cap de les nou propostes realitzades pels veïns i entitats d'aquest barri es pogués tirar endavant, ja que és l'associació l'encarregada de seleccionar els cinc projectes que s'envien als tècnics del consistori perquè en comprovin la seva viabilitat.

Per tal de desbloquejar els pressupostos, l'Ajuntament es va reunir, de manera extraordinària, dimarts passat, amb l'Associació d'Amics del Castell de Montjuïc, el Cor de Montjuïc i l'Associació Esportiva de Judo, amb seu al barri. D'aquesta manera es van poder posar a votació les propostes dels veïns, de les quals se'n van escollir cinc: instal·lar càmeres de seguretat al barri, posar panells informatius a l'interior del castell, arreglar la vorera del davant de l'escola, arreglar les voreres del carrer Camp d'Or del número 16 al 20 i arranjar les escales del carrer Torre de Sant Daniel i Torre de Sant Narcís. Ara, aquests projectes han de passar a mans dels tècnics del consistori perquè valorin la seva viabilitat i si entren dins del pressupost de 36.000 euros, que són els que s'han destinat aquest any al barri de Montjuïc. Una vegada els tècnics hagin donat el seu vistiplau, els veïns, a través d'una votació, decidiran quines propostes són les que es duran a terme.



Proposta de canvi

Durant els darrers anys la normativa dels pressupostos participats s'ha treballat des de l'Ajuntament, conjuntament amb la Federació d'Associacions de Veïns (AAVV) de Girona. Ara, però, el regidor Martí Terés ha mostrat el seu interès per parlar amb les associacions de veïns que no formen part de la federació, i així comptar amb una opinió més àmplia. Fonts de l'Ajuntament van explicar que les reunions amb els col·lectius veïnals es faran durant el que queda d'any, per començar a treballar en la normativa i els pressupostos participats de cara a l'any que ve.