Batet lliura al Rei la llista de partits que participaran en la ronda de consultes

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha lliurat al Rei la llista dels 19 partits que aniran a la ronda de consultes sobre la investidura. ERC, la CUP i EH Bildu ja han anunciat que no aniran a l'audiència amb el monarca, segons han informat fonts parlamentàries. Batet s'ha reunit amb el monarca a les 11 hores d'aquest dimecres per comunicar-li la constitució del Congrés perquè pugui obrir la ronda de consultes. A les 13 h, la presidenta de la cambra baixa ha convocat la primera reunió de la Mesa de la XIV legislatura. La Mesa servirà per fixar els terminis de constitució dels grups parlamentaris i perquè la presidenta del Congrés informi de la seva audiència amb el Rei. Felip VI també es reunirà amb la presidenta del Senat, Pilar Llop, a les 12 h.