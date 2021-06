Ha mort Joan Ribas i Feixas (Girona, 1937). Empresari, activista cultural, mecenes, propietari de la Sala La Planeta de Girona, i ànima d'Els Pastorets de Girona. La seva gran passió va ser el teatre, però també ha tingut un paper actiu en mitjans de comunicació locals com Vida Catòlica, Ràdio Girona (en va ser locutor i guionista), Presència i El Punt Avui.

Nascut a la Rambla de la Llibertat de Girona, va fer cursos de peritatge mercantil, professorat i economia. Vinculat professionalment a l'assessoria d'empreses, va treballar força anys per a Joan Paredes, fins que el 1975 va fundar la seva pròpia assessoria amb Josep Álvarez com a soci.

En Joan Ribas, avui, darrer dia de primavera, ens ha deixat. Director dels Pastorets de Girona, ànima mater de tantes i tantes iniciatives culturals a la nostra ciutat, en servarem un record inesborrable. Sempre serà amb nosaltres. Adéu, Joan, t'estimem i t'estimarem sempre. ❤️ pic.twitter.com/mmVFSJEc2b — Pastorets de Girona🎗 (@PastoretsGirona) 20 de junio de 2021

Ribas va ser un apassionat del teatre des de nen, i va acabar essent el principal impulsor de Proscenium al costat de Xicu i Joaquim Masó. Van començar fent espectacles a l'aire lliure al Barri Vell de Girona, que després portarien a altres poblacions, i també van actuar teatres de tot Catalunya.

El gran pas de Proscenium i Ribas va ser l'adquisició les antigues cotxeres de la Sarfa al Passeig Canalejas, que es van acabar convertint en la Sala la Planeta. A banda d'oferir una programació teatral estable, la sala ha esdevingut una plataforma per a les arts escèniques de petit i mitjà format, per als joves creadors, i molt especialment per als creadors escènics de l’àmbit gironí. L'any 2020, l'Associació de Teatre de Catalunya va premiar-la com la millor sala teatral del país per la "coherència i rellevància de la seva trajectòria".

Apassionat de Girona, en els darrers temps lamentava la pèrdua de protagonisme i de tremp de la ciutat. En una entrevista a Revista de Girona l'any 2019, alertava que "Girona s'està quedant petita, provinciana, faltada d'idees i projectes".

Diverses personalitats i entitats de Girona han volgut homenatjar la figura de Joan Ribas a les xarxes, entre ells l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; l'exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga o la Llibreria 22, de la que va ser soci fundador.

La tradició, l'esperit crític, la constància i la popularitat dels @PastoretsGirona il·lustren el llegat que Joan Ribas ha deixat a Girona, en totes de les activitats i iniciatives en què es va involucrar. La seva mort és una gran pèrdua. El meu condol a familiars i amics https://t.co/vIV98zoVJe — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 20 de junio de 2021

El meu condol a la família i als amics, llarga llista d’amistats, de Joan Ribas, mort avui als 84 anys.

No hi deu haver cap racó gironí relacionat amb la cultura en el qual no hi hagi deixat la seva emprenta, el seu entusiasme, la seva aportació.

Gràcies, Joan Ribas! https://t.co/sWKqzRS3Ln — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) 20 de junio de 2021

En Joan Ribas, avui darrer dia de primavera, a les 8 del matí, ens ha deixat físicament. Soci fundador de la Llibreria 22, sempre ha estat i estarà al nostre costat. pic.twitter.com/9cpNB3aSO4 — LLIBRERIA 22 (@LLIBRERIA22) 20 de junio de 2021

La seva trajectòria al capdavant de Proscenium i dels Pastorets li va valdre l´any 2005 pronunciar el pregó de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona.

Recentment va ser guardonat amb el premi Joan Saqués i Roca, que atorga la Fundació Valvi. L'any 2019 va ser reconegut amb el Premi Periodisme Manuel Bonmatí.