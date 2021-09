L'Ajuntament de Girona ha signat aquest dilluns el conveni per a la construcció de 105 pisos de protecció oficial amb una inversió de 12,5 milions d'euros. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha celebrat l'actuació i ha dit que és una "bona notícia per Girona". En aquest sentit, ha dit que se'n beneficiarà 1 de cada 1.000 gironins i s'ha mostrat convençuda que "s'esgotaran aviat". Sobre això, Madrenas ha dit que hi ha una evident dificultat d'accés a l'habitatge i que la voluntat del govern municipal és promoure que els joves es quedin a la ciutat i hi formin les seves pròpies famílies.

L'acord preveu la construcció de 105 pisos de protecció oficial en tres solars de Domeny i amb una inversió de 12,5 MEUR. En total, 8.942 metres quadrats de sostre edificable al Pla de Dalt de Domeny. D'aquest centenar de pisos, vuit els gestionarà directament l'Ajuntament de Girona per a emergència social.

L'Ajuntament cedeix aquestes solars a l'Incasòl mitjançant la constitució d'un dret de superfície per un període de 75 anys. Aquest organisme de la Generalitat hi construirà tres promocions, locals comercials en la planta baixa i un aparcament a la planta soterrània. Un dels locals resultants, d’uns 150 metres quadrats, revertirà a preu de cost a l'Ajuntament de Girona, que preveu fer-hi un equipament de barri.

La previsió és que properament el liciti la redacció del projecte i que les obres, que tindran un termini de dos anys, comencin durant el primer trimestre del 2024. Un cop estiguin enllestits es convertiran en la primera promoció de protecció oficial que s'aixecarà a Girona en els últims deu anys.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat també que estan treballant en la cessió de terrenys a la zona de Can Gibert per fer-hi pisos de lloguer assequible i que compten amb una partida de 4 milions d'euros als pressupostos destinades a polítiques d'habitatge. "És la inversió més gran mai feta a la ciutat en termes d'habitatge", ha insistit. De la seva banda, la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, explica que "des de l’Oficina Municipal de l’Habitatge treballem amb dos ritmes: un a curt termini, per donar resposta a l’emergència habitacional, i l’altre a mitjà termini, per garantir l’accés a un habitatge assequible a les persones i famílies joves i a la gent gran. La nostra intenció és donar una alternativa a les persones que no poden accedir als actuals preus de mercat".

Almenys 3.000 habitatges socials a Catalunya

El Govern preveu la construcció d'almenys 3.000 habitatges socials a Catalunya en règim de lloguer amb els 160 milions d'euros dels fons europeus. El secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha explicat que la convocatòria encara s'ha de perfilar però que, en funció de la "franja de suport" que es doni per habitatge, se'n podran construir 3.000 anuals (entre el 2022 i el 2023) o 3.000 en total.

El Departament de Drets Socials ja va avançar fa unes setmanes que preveuen destinar part dels fons a crear espais residencials de llarga durada per a col•lectius vulnerables. Aquest dilluns, ha concretat també que podrien destinar-se tant a famílies en situació d'emergència com a joves o gent gran. "El que és segur és que seran de lloguer assequible", ha precisat el secretari d'Habitatge.

El requisit: aixecar-los en terrenys públics. Per això, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha fet una crida als ajuntaments perquè es posin en contacte amb el departament i cedeixin espais per fer-ho possible. "Tenim una oportunitat", ha insistit. En aquest sentit, Cervera ha posat com a exemple l'Ajuntament de Girona, amb qui aquest dilluns han signat un conveni de col•laboració.