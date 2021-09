Una baralla entre dos homes a Salt el setembre de 2016 amb armes blanques -una navalla i un tornavís- va arribar ahir a judici a l’Audiència de Girona. El nou curs judicial de la secció tercera va iniciar-se amb un cas de lesions pels quals tots dos homes estaven acusats per les ferides que s’havien provocat -segons la Fiscalia amb intenció de fer mal- i per les quals un d’ells va quedar cec d’un ull per culpa d’un tall de navalla.

Durant el judici les parts van acordar una reducció de les penes que inicialment demanava la Fiscalia, que eren de 5 anys per a l’acusat que duia el tornavís i de 9 per al que va deixar cec l’altre. Així doncs, ara un dels acusats s’enfronta a una multa, i l’altre a una pena de 2 anys de presó que no haurà de complir sempre que pagui els més de 90.000 euros d’indemnització que les parts han acordat per les lesions a la cara, coll, esquena, cames i a l’ull esquerre que va patir. La petició serà molt possiblement escoltada pel tribunal, que en sentència també haurà de decidir si escolta la petició que la indemnització sigui satisfeta en quotes mensuals de 200 euros. Tenint en compte que l’acusat ja ha pagat 3.000 euros, ara necessitarà 37 anys per pagar la resta.

La reducció de les peticions de pena s’expliquen pels atenuants que la fiscal ha aplicat a ambdós acusats, que inclouen la reparació del dany, la confessió i l’atac per legítima defensa. Segons les conclusions definitives de l’acusació pública, l’acusat va agredir i deixar cec d’un ull l’altre processat perquè es va veure empès a defensar-se, no per iniciativa pròpia. El cas ha quedat vist per a sentència.