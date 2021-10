Els socialistes gironins alerten que l'Ajuntament ha abonat 175.000 euros a l'empresa SERMUNEGISA, coneguda com Girona + Neta i que s'encarrega del servei de neteja i recollida d'escombraries a la ciutat, pels 700.000 euros de dèficit que acumula l'empresa. Es tracta d'una societat mixta, participada en un 75% per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i en un 25% pel consistori.

Els socialistes expliquen en un comunicat que a la Junta General Extraordinària celebrada el passat 13 de setembre, on es van aprovar els comptes de l'exercici de 2020, es va constatar aquest dèficit de 700.000 euros. "Segons la llei, aquest desequilibri patrimonial hauria de comportar la dissolució de l’empresa mixta", afirmen, i afegeixen que per evitar-ho la junta va acordar aportar el capital necessari per cobrir el fons negatiu. "Això és el que ha fet l’Ajuntament aportant els 175.000 euros que li corresponen de mode proporcional, atesa la seva participació del 25% en la societat".

La regidora del PSC, Bea Esporrín, afirma que tota la problemàtica relativa al contracte de recollida d'escombraries i neteja viària "és un dels desgavells més greus de l’equip de govern". Esporrín considera que "Girona té un greu problema amb la neteja des de fa molts mesos i per la ineficiència de l’equip de govern ha perdut l’oportunitat de canviar i millorar un model neteja de la ciutat que ni funciona, ni té bons resultats ni té les rutes ben calculades ni els recursos humans suficients i que, a sobre, ens costa diners als gironins perquè l’empresa, de la qual l’Ajuntament en forma part, és deficitària".

Contracte caducat

D'altra banda, el PSC de Girona recorda que aquest servei està funcionant "en virtut d'un decret d'alcaldia del 8 de febrer passat segons el qual especificava que continués la seva feina 'per un període màxim de 9 mesos des de l’1 de novembre de 2020'". Això, després que caduqués la pròrroga del contracte de neteja aquest mes de juliol.

La regidora Bea Esporrín també ha explicat que, a part de la qüestió de la vigència del contracte, “quan es va constituir l’empresa mixta no es va pensar que es pogués estar sense contracte i anar tan tard en la licitació, de manera que es va escripturar que s’extingiria el 31 d’octubre de 2021, és a dir a finals d’aquest mes”.

Així, també caldrà allargar el termini de la duració de l’empresa i no només del servei. “La realitat és que els tècnics de l’Ajuntament van començar a advertir que calia fer un nou plec i licitació l’abril de 2018 i ara ens trobem a l’octubre del 2021 sense nou contracte, amb el plec sense data de licitació i amb l’empresa a punt d’extingir-se” ha lamentat Esporrín.