Els Mossos d’Esquadra de l’APB Gironès - Pla de l’Estany han donat 40 bicicletes a l’empresa d’inserció Ecosol (Associació Economia Solidària) de Càritas del Gironès. La donació té com a objectiu que les bicicletes siguin reparades i distribuïdes a persones que es trobin en situació de necessitat. L’empresa Ecosol té com a missió facilitar la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral.

Aquestes bicicletes van ser recuperades o trobades al llarg dels anys 2019 i 2020 a Girona i segons la policia es desconeix qui pot ser el seu propietari. Per aquest motiu , els Mossos, seguint l’esperit de col·laboració amb les entitats benèfiques, les han donat als representants de Càritas.

La donació la va portar a terme el cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de Girona, el passat 18 d’octubre, després que l’autoritat judicial va permetre donar aquest material perquè no es va localitzar el legítim propietari. Els Mossos d’Esquadra col·laboren amb diverses entitats benèfiques i lliuren material recuperat que no és reclamat per tal que les famílies més necessitades ho puguin aprofitar.

Algunes d’aquestes bicicletes donades poden ser procedents d’un robatori i els Mossos recorden, com s’ha fet en diverses ocasions, que la majoria de bicicletes disposen d’un número de sèrie que les identifica.

Aquest número es troba a la part inferior del quadre, entre els pedals, i és necessari facilitar-lo a la denúncia del seu robatori perquè en cas que recuperin la bicicleta, la podran retornar al seu propietari.