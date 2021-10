La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet una crida a fer ús de la mascareta durant els concerts a les Fires de Girona. Cabezas ha fet extensiva aquesta petició al conjunt d'activitats que comportin aglomeracions. Girona va viure aquest dijous la primera nit de les Fires i s'han pogut veure imatges de gent sense mascareta durant els concerts.

La secretària ha recordat que malgrat que les incidències de la covid ara són baixes no s'ha d'abaixar la guàrdia perquè, tot i que sigui a l'aire lliure, les distàncies són més curtes i hi ha aglomeració. Ha insistit que la mascareta és "essencial" quan s'està al costat de persones que no són del mateix grup de convivència.