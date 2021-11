Girona En Comú va denunciar ahir «la manca de manteniment dels espais i les vies públiques de la ciutat, així com el poc o inexistent control de les obres que, amb autorització municipal, fan altres empreses al carrers i places gironines».

Apunten que, mentre «al centre, com ara la Gran Via, es reasfalten, fins i tot vàries vegades l’any, trams de paviment deteriorats per la crema de contenidors en manifestacions diverses, carrers dels barris menys cèntrics tenen la calçada o les voreres en estat molt deficient». D’altra banda, assenyalen que algunes companyies de serveis «obren rases que s’eternitzen durant mesos». I consideren que «no és admissible que l’Ajuntament toleri aquesta situació». Ho exemplifiquen en dos casos concrets al carrer Tuyet i Santamaria, cantonada Joaquim Botet i Sisó (a Montilivi), i al carrer Marquès de Caldes de Montbui, cantonada Migdia (al Pla de Palau).